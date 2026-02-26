Man kann den Worten von Alexander Blessin generell durchaus Glauben schenken. Mit seinen 52 Jahren ist der St. Pauli-Coach lange genug im Geschäft, und wenn er sagt, als Abstiegskandidat müsse man seine Punkte vor allem zu Hause holen, um überhaupt eine Chance zu haben, dann kann man das mal so stehenlassen. Und sich darüber freuen, dass alle rund um den Kiezklub genau das inzwischen verinnerlicht haben. Dass die Fans diesen Impuls spüren, kann überlebenswichtig für St. Pauli sein in dieser Saison, kommentiert MOPO-Reporter Stefan Krause.



