mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
St. Pauli-Fans bei einem Heimspiel am Millerntor

Zuletzt gegen Stuttgart und Bremen ist es am Millerntor wieder deutlich lauter geworden. Foto: WITTERS

paidKommentar: Dieser Impuls der St. Pauli-Fans kann überlebenswichtig sein

kommentar icon
arrow down

Man kann den Worten von Alexander Blessin generell durchaus Glauben schenken. Mit seinen 52 Jahren ist der St. Pauli-Coach lange genug im Geschäft, und wenn er sagt, als Abstiegskandidat müsse man seine Punkte vor allem zu Hause holen, um überhaupt eine Chance zu haben, dann kann man das mal so stehenlassen. Und sich darüber freuen, dass alle rund um den Kiezklub genau das inzwischen verinnerlicht haben. Dass die Fans diesen Impuls spüren, kann überlebenswichtig für St. Pauli sein in dieser Saison, kommentiert MOPO-Reporter Stefan Krause.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test