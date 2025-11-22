Die Bundesligatauglichkeit wird ihnen nicht zum ersten Mal abgesprochen. In der vergangenen Saison war der kritische Peak am dritten Spieltag erreicht. Der FC St. Pauli hatte nach einem äußerst wackligen Pokalsieg gegen den Halleschen FC zum Bundesliga-Start gegen Heidenheim, Union Berlin und Augsburg verloren. Null Punkte und ein Tor standen auf dem Konto. Das werde nicht gutgehen, unkten viele. Innerhalb von 90 Minuten aber hatte sich die Stimmungslage rund ums Millerntor gedreht – und daran sollte sich St. Pauli erinnern, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.



