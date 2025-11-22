mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Entsetzen bei Joel Chima Fujita und Mathias Pereira Lage

Verzweiflung macht sich breit bei Joel Chima Fujita, Mathias Pereira Lage und dem FC St. Pauli. Foto: imago/Nordphoto

paidKommentar: Diese Erfahrung kann St. Pauli jetzt helfen

kommentar icon
arrow down

Die Bundesligatauglichkeit wird ihnen nicht zum ersten Mal abgesprochen. In der vergangenen Saison war der kritische Peak am dritten Spieltag erreicht. Der FC St. Pauli hatte nach einem äußerst wackligen Pokalsieg gegen den Halleschen FC zum Bundesliga-Start gegen Heidenheim, Union Berlin und Augsburg verloren. Null Punkte und ein Tor standen auf dem Konto. Das werde nicht gutgehen, unkten viele. Innerhalb von 90 Minuten aber hatte sich die Stimmungslage rund ums Millerntor gedreht – und daran sollte sich St. Pauli erinnern, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test