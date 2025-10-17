Zwei Wochen ist es her, dass Alexander Blessin in einer Pressekonferenz flachste. Wenn US-Nationalcoach Mauricio Pochettino St. Paulis Mittelfeldspieler James Sands nicht für die Länderspiele nominiert hätte, hätte er seinen Trainerkollegen „angerufen und gefragt, ob er eigentlich blöd ist“. Einen ähnlichen Anruf hätte Blessin auch an Jon Dahl Tomasson richten können. Er wird es nicht getan – und damit Zeit gespart haben. Schwedens Nationaltrainer hatte erneut darauf verzichtet, St. Paulis Chefstrategen Eric Smith zu nominieren. Seinem Nachfolger möchte man zurufen: Schau ihn dir doch mal an, diesen Eric Smith, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.



