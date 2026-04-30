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St. Pauli-Trainer Alexander Blessin klatscht in die Hände

Alexander Blessin klatscht in die Hände Foto: imago/Matthias Koch

paidKommentar: Blessins scharfe Worte machen ein St. Pauli-Dilemma deutlich

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Der Frust und die Enttäuschung schwangen mit in seinen Worten. Die brutal ernüchternde Leistung von Heidenheim war noch nicht verdaut, als St. Pauli-Trainer Alexander Blessin seine Bedingung für das anstehende Heimspiel gegen Mainz benannte. „Es geht darum, die Spieler zu finden, die sich wehren und aufstehen“, sagte er und präzisierte: „Spieler, die dann auch die anderen mitreißen. Anders geht es gar nicht.“ Hinter den scharfen Worten aber steckt bei St. Pauli ein Dilemma, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.

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