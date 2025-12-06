Köln – St. Pauli im Liveticker: Beendet der Kiezklub endlich die Pleiten-Serie?

Die Bilanz des FC St. Pauli aus den vergangenen Ligaspielen liest sich noch immer verheerend. Die vergangenen nunmehr neun Ligaspiele gingen allesamt verloren. Und dennoch lebt rund um den Kiezklub die Hoffnung, denn die Formkurve stimmt positiv: In den Bundesliga-Spielen gegen Union Berlin (0:1) und Bayern München (1:3) präsentierte sich die Mannschaft zuletzt merklich stabiler, das Weiterkommen im Pokal bei Borussia Mönchengladbach (2:1) gab zusätzliches Selbstvertrauen. Kann St. Pauli den Aufwärtstrend in Köln endlich auch in Punkte ummünzen? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker