Knall-Gefahr in Aurich: St. Pauli droht Ungemach vor internationalen Leckerbissen

Seit Donnerstag befindet sich der FC St. Pauli in der Vorbereitungsphase auf die neue Bundesliga-Saison am Sonntag beginnt der Reigen der Testspiele. Ab 16 Uhr wartet in Aurich der niederklassigste Gegner einer international geprägten Reihe von Freundschaftsspielen – und Knall-Gefahr!

So glücklich gewählt der Zeitpunkt des Trainingsauftakts war einen Tag nach der krassen Hitzewelle: Die Partie gegen des Landesligisten GW Firrel steht offenbar unter keinem guten Stern. Gleich mehrere Wetter-Apps prophezeien für den Sonntagnachmittag schwere Gewitter und heftigen Niederschlag in Ostfriesland, was sehr schade wäre für die mehr als 4000 erwarteten Zuschauer:innen und Firrels Keeper Jann Hellmers. Wobei sich der eingefleischte St. Pauli-Fan von ein bisschen Blitz, Donner und Regen kaum die Petersilie wird verhageln lassen.

St. Pauli testet gegen Dänen, Franzosen und Engländer

Zwei weitere Kontrahenten hatte der Kiezklub schon vor einiger Zeit publik gemacht. So geht es am kommenden Samstag in Drochtersen gegen den dortigen Regionalligisten (15 Uhr), am Dienstag darauf bekommt man es ab 16 Uhr in Malente mit Silkeborg IF zu tun. Die Dänen sind erster von mindestens drei ausländischen Gegnern in den kommenden Wochen.

Im Rahmen des Trainingslagers im österreichischen Flachau wird St. Pauli nicht nur auf den Karlsruher SC treffen (20. Juli, 16 Uhr), sondern seine Kräfte auch mit dem französischen Erstligisten OGC Nizza messen (26. Juli, 15 Uhr). Außerdem reisen die Braun-Weißen am 2. August nach England, wo man bei Zweitligist Coventry City zu Gast sein wird. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr Ortszeit.

Eventuell kommt noch ein weiterer internationaler Test dazu. Offenbar soll auch noch gegen Stade Brest, Ex-Klub von Neuzugang Mathias Pereira Lage, gespielt werden. Bislang gibt es dazu aber weder eine offizielle Bestätigung noch einen angedachten Termin.