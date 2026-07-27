Vier Jahre hat Manolis Saliakas das braun-weiße Trikot getragen, ehe er vergangene Woche zu Olympiakos Piräus gewechselt ist. Jetzt richtete er zum Abschied sehr emotionale Worte an die St. Pauli-Fans.

Wenn er auf dem Platz stand, war es fast seine größte Aufgabe, sein Temperament und die daraus resultierende Energie in die richtige Richtung zu bündeln. Abseits des Rasens war Manolis Saliakas ein enorm aufgeräumter, zurückhaltender Kerl, ob seines Wesens sehr beliebt in der Mannschaft und mit dem Herz am richtigen Fleck. Welch feiner Mensch den Kiezklub da gerade in Richtung Olympiakos Piräus verlassen hat, wird auch anhand seiner Abschiedsworte auf Instagram deutlich.

„Liebe St. Pauli-Fans, dies ist bisher die härteste Nachricht, die ich je aufnehmen musste“, beginnt der 29-Jährige seine Nachricht. „Nach vier unvergesslichen Jahren ist es an der Zeit, mich zu verabschieden. Von dem ersten Tag an habt ihr mich mit offenen Armen begrüßt. Ihr habt an mich geglaubt, mich unterstützt und mir das Gefühl gegeben, Teil von etwas Größerem als Fußball zu sein.“ Das Tragen des Trikots und das Spielen vor den Fans sei jedes Mal „ein unglaubliches Privileg“ gewesen.

St. Paulis ist für Manolis Saliakas zur Familie geworden

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Zusammen habe man unvergessliche Momente erlebt. Siege gefeiert, schwierige Zeiten durchgemacht, den Aufstieg in die Bundesliga erreicht und Erinnerungen geschaffen, „die für immer bei mir bleiben werden. Jeder Gesang, jeder Applaus, jeder Moment am Millerntor hat mir Kraft und Motivation gegeben, alles für diesen Verein zu geben“, schrieb Saliakas. „Ich möchte, dass ihr wisst, dass diese Entscheidung nicht einfach war. St. Pauli wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Dieser Klub ist zu meinem Leben geworden, und ihr seid zu meiner Familie geworden.“

Er verlasse Hamburg mit Dankbarkeit, Respekt und Liebe. „Danke, dass ihr an mir geglaubt habt, dass ihr hinter mir standet, und für jeden unvergesslichen Moment. Ich hoffe, ihr werdet mich vermissen, und ich hoffe, dass unsere Wege sich eines Tages wieder begegnen. Einmal St. Pauli-Spieler, immer Teil der St. Pauli-Familie. Danke von ganzem Herzen.“

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Ehemalige St. Pauli-Mitspieler reagieren als erstes auf Saliakas' Worte

Als erstes reagierte Danel Sinani, gefolgt von Oladapo Afolayan und Lukas Daschner. Sämtlich ehemalige Mitspieler, was zeigt, welch langfristigen Eindruck Manolis Saliakas auch bei seinen Mitspielern hinterlassen hat.

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