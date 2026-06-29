Am vergangenen Donnerstag war der FC St. Pauli in die Sommervorbereitung gestartet. Ein etablierter Profi hatte da noch gefehlt, der am Montag aber zusammen mit einem Neuzugang einstieg.

Die Anfangseuphorie ist bereits einer Art Alltagswahrnehmung gewichen. Hatten beim ersten Vorbereitungstraining der neuen Saison noch rund 150 Menschen den Weg an die Kollaustraße gefunden, so übten die Profis des FC St. Pauli am Montag nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dafür war es auf dem Platz voller als noch zum Auftakt.

Zugegeben, die Voraussetzungen waren schwer vergleichbar. An einem Montagmittag haben Arbeitnehmer:innen gemeinhin eher weniger Zeit und Muße, sich ein Kiezklub-Training anzuschauen, als an einem frühen Donnerstagabend. Zudem finden alle Einheit bis auf Weiteres auf dem hintern Platz statt, weshalb man sich schon anstrengen muss, um einzelne Spieler auszumachen. Am Montag aber lohnten die Mühen.

Manolis Saliakas erstmals als Papa im St. Pauli-Training dabei

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Denn im Vergleich zu den ersten Tagen waren gleich zwei neue Gesichter dabei, wobei der Begriff „neu“ auf einen der beiden nur sehr bedingt zutrifft. Denn zwar war Manolis Saliakas in der aktuellen Vorbereitung noch nicht zugegen gewesen, insgesamt aber geht der Grieche nun schon in seine fünfte St. Pauli-Saison - und das als frischgebackener Papa! Weil sich der Nachwuchs partout nicht an Trainingszeiten hatte halten wollen, gab es beim 29-Jährigen in den vergangenen Tagen eine andere Prioritätensetzung. Jetzt aber ist das Kind wohl da und Saliakas zurück bei den Kollegen.

Neuzugang Marcus Mathisen gibt seinen Kiezklub-Einstand

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Gänzlich neu dort ist Marcus Mathisen. Der Däne, Ende vergangener Woche ablösefrei vom 1. FC Magdeburg verpflichtet, gab seinen Einstand bei Braun-Weiß und ließ in der Spielform gleich mal ein paar Beispiele seiner Distanzschusskünste vom Stapel. Der 30-Jährige soll und wird in der kommenden Saison vermutlich das machen, was Eric Smith über Jahre hinweg so grandios gemacht hat, nämlich den Abwehrchef mimen.

Smith weilt - wie auch Jackson Irvine und Connor Metcalfe - noch im Kreis seiner Nationalmannschaft bei der WM, danach wird das Trio erst einmal Urlaub bekommen. Aktuell ist der Kader bis auf die drei eben erwähnten Profis komplett beisammen, aus diesem Aufgebot plus einige Nachwuchsakteure wird sich auch das Team zusammensetzen, das am Dienstagabend (18 Uhr) bei Altona 93 das erste Testspiel bestreitet.