Die Nummer eins ist weg, der Coach bleibt: Beim FC St. Pauli wird die Torwart-Hierarchie neu geordnet, ein Schlussmann fehlt allerdings noch.

Dass er bleibt, ist kein Selbstgänger und zumindest für die Anwohner des Trainingsgeländes an der Kollaustraße keine gute Nachricht. Sven van der Jeugt, vor rund zwei Jahren von Alexander Blessin zum FC St. Pauli geholt, wird weiterhin stimmgewaltig und mit reichlich Dezibel das Torwarttraining des Kiezklubs leiten. Wobei eine Position bei seinen Schützlingen noch nicht besetzt ist – mit Vorsatz.

Es wäre nichts Ungewöhnliches gewesen, hätte van der Jeugt in den vergangenen zwei Wochen das Weite gesucht. Torwarttrainer hängen sich häufig an einen Chefcoach, auch er hatte bei Union-St. Gilloise mit Alexander Blessin zusammengearbeitet und war nach Hamburg gekommen, weil hier Marco Knoop Fabian Hürzeler nach Brighton gefolgt war. Dementsprechend hätte das Aus für Blessin selbiges für van der Jeugt bedeuten können.

Sven van der Jeugt bleibt St. Paulis Torwarttrainer

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Ist aber nicht so. Beim FC St. Pauli ist man hochzufrieden mit der Arbeit des 45-Jährigen. Und weil Neu-Coach Marcel Rapp aus der Distanz auch keine Keeper-Probleme bei Braun-Weiß hat ausmachen können in den vergangenen zwei Jahren, musste der nicht groß nachdenken über einen eventuellen Austausch.

Was gut ist, denn Torhüter bilden ein ganz eigenes Biotop im Kader von professionellen Fußballteams. Und wenn man es – wie der FC St. Pauli – geschafft hat, dort über einen sehr langen Zeitraum eine produktive Gemeinschaft erwachsen zu lassen, dann belässt man am liebsten alles so, wie es ist. Wobei eine Veränderung unabdingbar ist.

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Kann Simon Spari die Rolle der Nummer zwei bei St. Pauli ausfüllen?

Niko Vasilj, das ist bekannt, wird nach der WM nicht wieder nach Hamburg zurückkommen. Nach fünf Jahren wird sich der Nationalschlussmann von Bosnien-Herzegowina neu orientieren und Platz machen für seinen designierten Nachfolger, der da Ben Voll heißt. Auch Simon Spari, vor rund einem Jahr aus Klagenfurt gekommen und in der Regel die Nummer drei, ist weiterhin anwesend – und er entscheidet quasi selbst, in welchem Segment sich St. Pauli nach einem weiteren Keeper umsehen wird.

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Dem Österreicher attestieren viele eine prima Entwicklung, und das trotz einer langen Verletzungspause wegen einer Syndesmoseband-OP. Man traut ihm generell durchaus die zweite Position im Ranking zu, aber schon in der nächsten Saison? Die ersten Tage und Wochen der Vorbereitung sollen genutzt werden, um sich ein Bild zu machen. Und dann wird das Profil kreiert.

Einen zweiten Sascha Burchert wird St. Pauli kaum finden

Generell mit Kusshand nehmen würde man einen Sascha Burchert 2.0. Der war im Sommer 2022 im fortgeschrittenen Alter von Greuther Fürth gekommen, hatte seine Rolle als Back-up herausragend ausgefüllt, war in der Mannschaft über Gebühr respektiert und akzeptiert und wurde nach Karriereende zum Keeper-Koordinator im Verein. Menschen und Typen wie er wachsen allerdings nicht auf Bäumen, so dass die finale Lösung vermutlich keine Vergleiche zu Burchert zulassen wird.