FC St. Pauli

Kiel - St. Pauli im Liveticker: Holt der Kiezklub den ersten Saisonsieg?

Gegen Fürth zeigte St. Pauli viele positive Ansätze, musste sich letztlich aber mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Witters

Nach dem 1:1 gegen Fürth zum Auftakt bietet sich dem FC St. Pauli am Freitagabend in Kiel die nächste Chance auf den ersten Saisonsieg. Verfolgen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker.