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FC St. Pauli
Kiel - St. Pauli 2:2: Holstein gleicht aus! Kiezklub muss sogar um den Punkt bangen
Nach dem 1:1 gegen Fürth zum Auftakt bietet sich dem FC St. Pauli am Freitagabend in Kiel die nächste Chance auf den ersten Saisonsieg. Verfolgen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker.
Erster Sieg im zweiten Anlauf? Gegen Holstein Kiel möchte der FC St. Pauli am Freitagabend seinen ersten Dreier der Saison einfahren. Schon gegen Fürth (1:1) hatten die Hamburger einige vielversprechende Aktionen, agierten aber vorne zu inkonsequent und hinten teils zu konteranfällig. Kann St. Pauli diese Schwächen gegen Kiel abstellen und das erste Auswärtsspiel der neuen Spielzeit für sich entscheiden? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.
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