FC St. Pauli

Kiel - St. Pauli 2:2: Holstein gleicht aus! Kiezklub muss sogar um den Punkt bangen

Die zweite Hälfte war immer wieder umkämpft, wie hier zwischen Kasper Davidsen (l.) und David Nemeth. WITTERS

Nach dem 1:1 gegen Fürth zum Auftakt bietet sich dem FC St. Pauli am Freitagabend in Kiel die nächste Chance auf den ersten Saisonsieg. Verfolgen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker.