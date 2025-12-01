„Keine Waffe, jede Zunge …“: St. Pauli-Profi Afolayan mit besonderer Reaktion

Das Highlight-Auswärtsspiel der Saison hat er verpasst, immerhin musste er die erst tief in der Nachspielzeit besiegelte und deshalb so brutale 1:3-Niederlage gegen den Rekordmeister im Münchner Fußball-Tempel nicht aus nächster Nähe miterleben. Ob das ein schwacher Trost war für Oladapo Afolayan? Wohl kaum. Zum zweiten Mal nacheinander hatte der selbstbewusste Stürmer nicht im Spieltagskader der Kiezkicker gestanden und war in Hamburg geblieben. Bekommt er erneut im DFB-Pokal eine Chance? Auf seine aktuelle Situation reagiert er mit einem Zitat aus der Bibel.

„Abflug im Winter? Afolayan rutscht im Stürmer-Ranking ab, Vertrag läuft aus“, hatte die MOPO bereits nach dem Heimspiel gegen Union Berlin (0:1) getitelt und die aktuelle Situation und Perspektiven des Engländers eingeschätzt, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Der Eindruck hat sich mit dem Spiel in München verfestigt.

Oladapo Afolayan auch in München nicht im St. Pauli-Kader

Schon am Freitag hatte Trainer Alexander Blessin auf die Personalie Afolayan angesprochen „harte Entscheidungen“ angesichts der Konkurrenzsituation im Sturm angekündigt. Diese trafen erneut den 28-Jährigen, der gegen Union zum ersten Mal in dieser Saison nicht im Kader war und für den vollends genesenen und einsatzbereiten Ricky-Jade Jones hatte Platz machen müssen.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Todesdrama: Saif Ibrahim (15) fiel unter ungeklärten Umständen aus dem 8. Stock. Die MOPO sprach mit dem Vater

Saif Ibrahim (15) fiel unter ungeklärten Umständen aus dem 8. Stock. Die MOPO sprach mit dem Vater Weihnachtsmärkte: Wie weit kommt man als Besucher mit 20 Euro?

Wie weit kommt man als Besucher mit 20 Euro? Block-Prozess : Was Juristen über die Verteidigungsstrategie denken

Was Juristen über die Verteidigungsstrategie denken Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Welt-Klub buhlt um Vuskovic & warum die Trendwende für St. Pauli schwierig wird

Welt-Klub buhlt um Vuskovic & warum die Trendwende für St. Pauli schwierig wird 28 Seiten Plan7: „Schmidts Winterglitzer“ ist eine pralle Wundertüte, „Gaslight“ am English Theatre und Kulturtipps für jeden Tag

Trainer Alexander Blessin setzt aktuell auf andere Stürmer, was zum einen mit den bisher gezeigten Leistungen Afolayans bei seinen sieben Einsätzen und auch im Training zu tun haben dürfte, zum anderen damit, dass er als klassischer Flügelstürmer nicht die Idealbesetzung für das aktuell bevorzugte System mit zwei Spitzen ist.

Auch in München stürmten Andréas Hountondji und Mathias Pereira Lage von Anfang an, während Abdoulie Ceesay, Martijn Kaars und bereits erwähnter Jones auf der Reservebank Platz nahmen.

Afolayan postet Bibelvers auf Social Media

Afolayans Reaktion auf seine Situation: wenige Buchstaben und vier Zahlen. Auf Instagram postete er am Freitag einige Trainingsbilder und schrieb dazu „Isaiah 54:17“. Mehr nicht.



ich der Mit meiner Anmeldung stimmeich der Werbevereinbarung zu.

Es ist ein Bibelvers, im Deutschen „Jesaja 54,17“, der da lautet: „Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll etwas ausrichten; jede Zunge, die dich vor Gericht verklagt, strafst du Lügen. Das ist das Erbe der Knechte des Herrn, und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr.“ Es ist ein Schutzversprechen Gottes für die Gläubigen in widrigen Zeiten, auf das sich Afolayan beruft. Der Stürmer ist ein sehr gläubiger Christ, wovon er im exklusiven Interview mit der MOPO vor Saisonbeginn so offen wie noch nie berichtet hatte.

Möglicherweise hilft ihm der Glaube auch in der aktuell schwierigen und sportlich unbefriedigenden Situation des Offensivmannes, der in dieser Saison bislang noch kein Tor und keinen Assist hat verbuchen können.

Ist Afolayan im DFB-Pokal in Gladbach wieder dabei?

Seine Chance könnte jedoch jetzt wieder kommen, sogar schnell: im Achtelfinalspiel im DFB in Mönchengladbach am Dienstagabend. Das liegt zum einen an der Verletzung von Hountondji, die für einen freien Kaderplatz sorgen dürfte. Zudem ist davon auszugehen, dass Blessin rotiert, um auch einige Kräfte für das so wichtige Liga-Duell am Samstag bei Aufsteiger Köln zu schonen.

Das könnte Sie auch interessieren: Fan-Proteste: Worum es geht – und warum das für St. Pauli so kompliziert ist

Im Pokal hatte Afolayan seinen bislang letzten Einsatz von Beginn an. Im Zweitrunden-Krimi gegen Hoffenheim am 28. Oktober, das die Kiezkicker auf dramatische Art und Weise im Elfmeterschießen gewonnen hatten, war er von Blessin in die erste Elf beordert und in der 80. Minute ausgewechselt worden.