Das Transferfenster ist geschlossen. In der MOPO erklärt St. Pauli-Sportchef Andreas Bornemann, wie er die Transferperiode bewertet und wie er den Kader sieht.

Es gab Parallelen zu den vergangenen Jahren. Und doch kann man signifikante Unterschiede feststellen, was die Kaderplanung und Transferaktivitäten des FC St. Pauli in diesem Sommer im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit angeht. Die haben den Kiezklub eher in die Defensive gedrängt und beim Handeln Hürden in den Weg gestellt. Und so ist Sportchef Andreas Bornemann nicht unglücklich darüber, dass das Wechselfenster seit Dienstagabend geschlossen ist. Aber wie ist das alles insgesamt einzuordnen?

Rein von den bewegten Summen her tat sich nichts Spektakuläres. Für Hauke Wahl (nach Wolfsburg) bekam St. Pauli knapp zwei Millionen Euro, für Manolis Saliakas (nach Piräus) etwa 1,5 Millionen. Jackson Irvine (nach Osaka) und Fin Stevens (zu Leyton Orient) dürften ebenfalls keine großartigen Beträge eingespielt haben. Auf der Ausgaben-Seite stehen Torwart Dimitar Mitov und Rechtsverteidiger Rony Jansson mit je etwa 400.000 Euro, dazu kommen Leihgebühren im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich für Gísli Thórdarson und Youssoupha Niang. Unterm Strich dürfte also ein Plus stehen, denn die meisten externen Zugänge (Branimir Hrgota, Marcus Mathisen, Sam Klein) kamen ablösefrei.

Die Stimmung nach dem Abstieg ist eine andere

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Damit dürfte Bornemann zufrieden sein, zumal die vergangenen Wochen und Monate keine einfachen gewesen sind. „Wenn du lange nicht weißt, in welcher Liga du spielst, erschwert das natürlich die Gesamtlage“, erklärte der 54-Jährige der MOPO. „Das war in den vergangenen Jahren schon nicht ohne.“ Vor allem der Sommer 2024, als Aufstiegscoach Fabian Hürzeler plötzlich von seinem Wunschklub Brighton umworben wurde, wird Bornemann vermutlich dauerhaft in Erinnerung bleiben. Trotzdem hatte selbst diese Situation Vorteile gegenüber der aktuellen.

Branimir Hrgota war ein ausgesprochen wichtiger Transfer für den FC St. Pauli. WITTERS

„Wenn du von unten nach oben kommst, transportierst du auch eine positive Grundstimmung. Die erleichtert vieles, auch bei Spielergesprächen.“ Nun aber, nach dem Abstieg aus der Bundesliga, dem Trainerwechsel von Alexander Blessin zu Marcel Rapp und den Abgängen nahezu aller ehemaliger Führungskräfte, sei die Konstellation ungleich komplizierter gewesen.

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Smith und Fujita sorgten für Fragezeichen

Zumal es im Kader von Beginn etliche Fragezeichen gegeben habe. „Wir mussten uns mit einigen ,Was-machen-wir-wenn‘-Szenarien beschäftigen“, sagte Bornemann. Zwar war früh klar, dass Nikola Vasilj, Hauke Wahl, Karol Mets und Danel Sinani gehen würden. Aber die Personalie Irvine hielt St. Pauli lange auf Trab bis zu dessen Move nach Japan, Saliakas sollte eigentlich gehalten werden. „Und es hat lange Unklarheiten gegeben.“ Nämlich jene um Eric Smith und Joel Chima Fujita, was diverse Dinge erschwert hat. Vor allem für Rapp, der eine neue Teamhierarchie aufbauen musste, eine möglichst stabile Startformation und ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Protagonisten, die mehr oder minder deutlich gemacht hatten, dass sie sich eigentlich lieber woanders verdingen wollten.

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Joel Chima Fujita bleibt jetzt doch auf dem Kiez. WITTERS

Die offene Zukunftsfrage des Duos war dabei gewiss nicht förderlich, auch nicht für die Leistungsfähigkeit der Profis. Was es ausmachen kann, Klarheit zu haben, war anhand der sehr stabilen Leistung von Smith beim jüngsten 1:2 gegen Lautern deutlich erkennbar. „Jetzt hoffen wir natürlich, dass sich das auch bei Joel so auswirkt“, sagte Bornemann über den laut „transfermarkt.de“ zehn Millionen Euro schweren Mann, der nun mindestens bis zur Winterpause an der Elbe bleiben wird. Für den Japaner waren in den letzten Transfer-Tagen noch lose Leih-Anfragen eingetrudelt, aber die kamen für St. Pauli nicht in Frage.

St. Pauli ließ England-Klub bei Jones abblitzen

Durch den Verbleib der beiden vom Marktwert her teuersten Akteure hat der FC St. Pauli zwar keine großen Summen einnehmen können, aber ein Aufgebot beisammen, mit dem nicht nur der Sportchef „happy“ sein kann. „Wir haben ein gutes Konstrukt zusammen und können auf jeder Position auf unterschiedliche Szenarien reagieren“, fasste Bornemann seine Sicht der Dinge zusammen. Zwar würden Mathias Pereira Lage (nach Kreuzbandriss) und Zugang Thórdarson (OP nach Muskelverletzung am Oberschenkel) noch länger fehlen, „aber Rony Jansson wird bald wieder zur Verfügung stehen“.

Rony Jansson ist noch verletzt, soll aber bald wieder fit sein. WITTERS

Und dann ist man auf dem Kiez wirklich breit aufgestellt – vor allem im Angriff. Dort war zuletzt noch einmal Bewegung reingekommen, als St. Pauli vergangene Woche Youssoupha Niang vom 1. FC Köln auslieh. Was in erster Konsequenz dazu geführt hatte, dass Ricky-Jade Jones und Scott Banks gegen Lautern nicht im Spieltagskader standen. Abgeben aber wollte Braun-Weiß keinen der beiden, weil ihre Qualitäten geschätzt und sehr wahrscheinlich auch noch gebraucht werden. Das mussten auch die Wolverhampton Wanderers anerkennen, die sich am Deadline Day angeblich noch um Jones bemüht hatten.

„Wir sind gut aufgestellt“, schloss Bornemann, um einzuschränken: „Nicht gut ist, dass wir aus den bisherigen Spielen zu wenig herausgeholt haben.“ Aber das sollte sich nach menschlichem Ermessen angesichts der Kaderqualität des FC St. Pauli zeitnah ändern.