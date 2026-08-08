Nach Jackson Irvines Abschied von St. Pauli brodelt es bei vielen Fans. Wie das Millerntor gegen Fürth reagieren könnte und ob der Klub etwas plant.

Am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) trifft der FC St. Pauli auf die SpVgg Greuther Fürth. Wie schon bei allen Testspielen des Kiezklubs wird Jackson Irvine auch diesmal nicht im Kader von Marcel Rapp stehen. Doch dieses Mal liegt es weder an seiner WM-Teilnahme noch an dem anschließenden Urlaub. Es wird das erste Mal seit dem 29. August 2021 sein, dass St. Paulis Fans das Millerntor-Stadion betreten, ohne dass der Australier bei ihrem Verein unter Vertrag steht.

Fast fünf Jahre ist es her, dass Irvine im Zweitliga-Spiel gegen den SSV Jahn Regensburg erstmals zum Kader gehörte und sich auf dem Rasen aufwärmte. Sein erstes Spiel am Millerntor folgte wenig später beim 4:1-Erfolg gegen den FC Ingolstadt – und gleich in der Startelf. Seitdem war Irvine aus dem Aufgebot kaum noch wegzudenken. Bis am Mittwoch bekannt wurde, dass der 33-Jährige St. Pauli verlässt und künftig in Japan für Cerezo Osaka auflaufen wird.

Jackson Irvine beim Aufwärmen am 29. August vor dem Spiel gegen die SSV Jahn Regensburg. WITTERS

Auf vier Jahre nahezu bedingungslos wirkender Zuneigung folgte in der vergangenen Saison ein Jahr mit mehreren Kontroversen rund um den oftmals polarisierenden Ex-Kapitän. Die größten Aufreger: Irvines Haltung zum Krieg in Gaza und seine Partnerschaft mit dem Hamburger Getränkehersteller Lemonaid. Nicht nur damals, sondern auch nach Bekanntgabe seines Wechsels wurde unter St. Paulis Fans, in Kommentarspalten und Foren intensiv diskutiert.

Anzeige

Einige St. Pauli-Fans kritisieren den Verein: „Absolut unverständlich“

Auch wenn Irvine den Klub auf eigenen Wunsch verlassen hat, finden sich unter den beiden Abschiedsposts des Vereins vor allem Kommentare, die sich auf seine Seite schlagen und Unverständnis über den Umgang mit ihm äußern.

Anzeige

„So einen lieblosen Abschiedstext für eine wahre Clublegende? Selten gab es einen Spieler, der den Verein so gelebt hat“, schrieb ein User. „Absolut unverständlich und einfach nur traurig, wie man jemanden, der den Verein so sehr gelebt hat, einfach aussortiert“, befand ein anderer. „Hätte nicht gedacht, dass mein Verein so stillos sein kann“, äußerte ein weiterer Nutzer seine Enttäuschung.

Hätte nicht gedacht, dass mein Verein so stillos sein kann Instagram-User über den Irvine-Abgang

Unter den Kommentaren mit besonders vielen Likes finden sich häufig Botschaften wie „Für immer unser Kapitän“ oder schlichte Wünsche wie „Alles Gute“. Wer dagegen Kritik an Irvine sucht, muss deutlich länger scrollen. „In Hamburg sagt man Tschüss zu Antisemiten“, heißt es etwa in einem Kommentar.

Anzeige

Zwei Tage später meldete sich Irvine erstmals selbst zu dem Thema und richtete in einem 50-sekündigen Video Worte an den Stadtteil. Wohlgemerkt: an den Stadtteil. Nicht an den Klub, nicht an die Fans. Irvine spricht von Pizza, Pasta, Café und Bier. Neben zahlreichen Ex-Teamkollegen („Mein verdammter Bruder“, Eric Smith; „Legende“, Hauke Wahl; „Es war eine Ehre“, David Nemeth) finden sich trotz der fehlenden Worte an Verein und Anhänger überwiegend positive Reaktionen.

Gleichwohl gab es auch Fans, die sich nach fünf gemeinsamen Jahren einen persönlicheren Abschied gewünscht hätten. „Er hat sich vom Viertel verabschiedet! Kein Wort an die Fans des FCSP! In Hamburg sagt man zumindest Tschüss“, schrieb eine Userin.

St. Pauli plant keinen Irvine-Abschied gegen Fürth

Klar ist zugleich: Kommentare in sozialen Medien sind keineswegs repräsentativ. Gerade im Schutz der Anonymität äußern sich häufig diejenigen besonders laut, die eine sehr deutliche Meinung haben – in diesem Fall vor allem gegen die Verantwortlichen des Klubs.

Wie die Fans reagieren werden, die regelmäßig den Weg ins Stadion finden und dem Verein womöglich noch näher stehen, dürfte sich am Sonntag zeigen. Dann nehmen sie erstmals ohne ihre einstige große Identifikationsfigur Irvine am Millerntor Platz.

Fans St. Pauli, Transparent fuer Jackson Irvine ''Still Love Irvine''Hamburg, 19.10.2025, Fussball, Bundesliga, FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim TimGroothuis

Ebenso sicher scheint: Kaum ein St. Pauli-Fan dürfte zu Irvine und seinem Abgang gar keine Haltung haben. Die Reaktionen reichen von Enttäuschung über Verständnis bis hin zu offenem Zuspruch. Schon während der Kontroversen um den Australier hatte es in der vergangenen Saison Banner im Stadion gegeben. Es liegt nahe, dass auch am Sonntag Plakate, Spruchbänder oder Sprechchöre zu sehen und zu hören sein werden. Ob diese ausschließlich positiv in Richtung Irvine ausfallen, bleibt abzuwarten.

Auf MOPO-Nachfrage stellte der Klub derweil klar, dass von Vereinsseite kein besonderer Abschied geplant ist. Das gilt nicht nur für Irvine, sondern für sämtliche Abgänge dieses Sommers.

Zumindest von offizieller Seite ist damit ein Schlussstrich gezogen. Für viele Fans des Klubs und des Australiers könnte das Spiel gegen Fürth nun ebenfalls der Moment sein, das Kapitel Irvine zu beenden. Ob und in welcher Form das geschieht, wird sich rund um den Anpfiff um 13.30 Uhr zeigen.