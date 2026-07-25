Am Freitagnachmittag hatte der FC St. Pauli die erste Testspielniederlage kassiert, gegen Bournemouth gab es ein deutliches 1:4. Kiezklub-Zugang Branimir Hrgota setzt auf einen Lerneffekt.

Nicht nur die Medienabteilung, auch der Kader war doppelt so groß, vom Marktwert her sogar das Zwölffache: Der AFC Bournemouth hatte sich am späten Freitagnachmittag als in vielerlei Hinsicht zu großer Konkurrent für den FC St. Pauli präsentiert. Mit 1:4 (1:2) war der sportliche Vergleich zum Abschluss des Trainingslagers in Österreich verloren gegangen, doch das fand Routinier Branimir Hrgota nur zweitrangig wichtig.

„Ja, die sind nicht schlecht. Das ist ja auch kein Wunder“, fasste der 33-Jährige die Qualität des Premier-League-Vertreters zusammen. „Ich glaube trotzdem, wir haben das gut gemacht in der ersten Halbzeit."

Unstrittig: Die Führung durch Martijn Kaars (22.) war zu dem Zeitpunkt absolut verdient, aber: „Wir bekommen dann ein bisschen dumme Tore. Und in der zweiten Halbzeit wurde es dann schwieriger, weil die schnell auf 4:1 gestellt haben.“

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Tatsächlich war den Kiezkickern nach knapp einer Stunde der Zahn gezogen, „aber das gehört dazu“, winkte Hrgota ab: „Es ist Vorbereitung.“

St. Pauli muss sich in der Arbeit gegen den Ball verbessern

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Und es war nur ein Test. Einer mit Erkenntnisgewinn, wie der ehemalige Fürther erklärte, nämlich dem, „dass wir wissen, wie wir gegen den Ball arbeiten müssen“. Im Vorfeld des Spiels hatte Louis Oppie erwartet, dass von einem solchen Kontrahenten Fehler gnadenlos bestraft werden – und genau so kam es. „Ihre ersten beiden Chancen haben gesessen, und dann haben sie auch nach einem Eckball geknipst“, brachte es Hrgota auf den Punkt.

„Das war ein sehr, sehr guter Gegner. Und es war uns schon klar, dass wir irgendwann ein bisschen gegen den Ball arbeiten müssen.“ Alles andere wäre ja komisch gewesen, „wenn wir hier komplett den Ball 90 Prozent gehabt hätten. Jetzt können wir gucken, was wir defensiv falsch machen, und das korrigieren“. Denn Fehler würden auch in der 2. Liga bestraft, „die sollten wir vermeiden oder wenn mal einer einen macht, schnell korrigieren. Mit einem Foul oder so“.

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Kiezklub-Profis dürfen sich auf zwei freie Tage freuen

Das darf gern kommen, aber jetzt ist erst einmal abschalten angesagt. Am späten Samstagnachmittag ist der braun-weiße Tross wieder zu Hause. „Ich habe meine Familie längere Zeit nicht gesehen“, erzählte der Schwede. „Da freue ich mich drauf, das wird schön.“ Seiner Frau und seinen beiden Kids darf er dann den kompletten Sonntag und Montag widmen, ehe es ab Dienstag in den Endspurt der Vorbereitung geht.