„Kein Champagner-Fußball“: Hjulmand denkt aber anders als Andrich über St. Pauli

Wiedersehen macht Freude. Zumindest, wenn man Leverkusen-Coach Kasper Hjulmand glaubt. Dieser sagte vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de), dass man der Partie entgegenfiebert und betonte, wie schwer es sei, gegen die Mannschaft von Alexander Blessin zu bestehen. Ein wenig widersprüchlich, hatte sein Kapitän Robert Andrich nach dem 3:0 im Pokal noch behauptet, „St. Pauli hatte nicht die Qualität, um gefährlich für uns zu werden.“

Die Viertelfinal-Niederlage gegen Bayer Leverkusen war schmerzhaft und am Ende deutlicher, als es der Spielverlauf vermuten ließ. Deutlich waren insbesondere auch die Worte nach dem Spiel. Die Aussagen von Nationalspieler Andrich zur fehlenden Qualität des Kiezklubs sind bekannt und viel diskutiert worden. Ganz konkret wollte Alexander Blessin, angesprochen auf die Worte von Bayers Kapitän, zwar nicht werden, machte aber trotzdem klar, dass die Wortwahl mal mindestens „nicht optimal gewählt“ sei.

Blessins Gegenüber Kasper Hjulmand schien vor dem erneuten Aufeinandertreffen der beiden Klubs ohnehin anderer Meinung als sein Spielführer zu sein. Dies beteuerte er, ohne sich direkt auf seine Aussagen zu beziehen: „Es ist nicht leicht gegen St. Pauli zu spielen, sie machen das sehr, sehr gut.“ Auch der Däne weiß, dass das Zustandekommen des 3:0-Erfolgs mindestens ein wenig glücklich und nicht unbedingt nur souverän war. „Ich erwarte ein sehr, sehr schwieriges Spiel.

Hjulmand vermutet ein körperbetontes Spiel

Aufhorchen ließ Hjulmand währenddessen mit einer anderen Formulierung, mit der er den Charakter des Spiels antizipierte: „Es werden keine 90 Minuten Champagner-Fußball. Es wird auch Kampf“.

Ein Korkenknallen erwartet der 53-Jährige also nicht. Intensiv und zweikampfbetont dürfte es in jedem Fall werden. Und geht man danach, könnte die Freude über das Wiedersehen am Ende vielmehr bei den Kiezkickern überwiegen: In puncto Zweikämpfquote lag das Team von Trainer Blessin mit 54 Prozent gewonnener Duelle im Pokalspiel vorne.