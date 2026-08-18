Keeper-Crash in Kiel sorgt für kuriosen St. Pauli-Ausfall: Ersatz steht schon bereit

Von schweren Verletzungen wurde der Profi-Kader des FC St. Pauli bisher größtenteils verschont. Aber im Trainerteam gibt es nun kurioserweise schon den zweiten längeren Ausfall der noch jungen Saison.

Von schweren Verletzung wurde der FC St. Pauli im noch so jungen Saisonverlauf bisher größtenteils verschont. Einzig der Bänderriss im Sprunggelenk von Abdoulie Ceesay fiel bei den Profis schwer ins Gewicht, am vergangenen Freitag in Kiel aber erwischte es dann doch einen St. Paulianer ziemlich heftig.

Vergleichsweise leise ging es zu bei der Trainingseinheit der Kiezkicker am Dienstagvormittag. Vor allem den Anwohnern der Kollaustraße wird aufgefallen sein, dass ein Mann mit signifikantem Organ diesmal nicht zugegen gewesen ist: Sven Van der Jeugt. Der Torwart-Coach der Braun-Weißen, der trotz des Trainerwechsels von Alexander Blessin zu Marcel Rapp an der Elbe geblieben war, stand nicht auf dem Platz. Stattdessen hatte Ex-Profi Sascha Burchert die Torhüter unter seine Fittiche genommen.

Sascha Burchert trainiert vorerst St. Paulis Torhüter

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Und das wird wohl auch eine Weile lang so bleiben, denn Van der Jeugt hat sich verletzt. Am vergangenen Freitag. In Kiel. Beim Aufwärmen der Ballfänger, für die er zuständig ist, war er dem Vernehmen nach mit Ben Voll kollidiert und hat sich dabei offenbar eine Blessur am Knöchel zugezogen, die aktuell eine Ausführung seines Jobs wohl unmöglich macht. Was man sofort versteht, wenn man weiß, mit welcher Intensität der Belgier bei jeder Einheit unterwegs ist.

Gut, dass es Burchert gibt! Der langjährige Profi, der sich inzwischen für die Nachwuchstorhüter St. Paulis verantwortlich zeichnet, wird die Aufgaben Van der Jeugts wohl übernehmen, bis Letztgenannter wieder voll belastbar ist.

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Nach Athletik-Coach Karim Rashwan (r.), der im Trainingslager einen schweren Radunfall gehabt hatte, fällt bei St. Pauli nun auch Torwarttrainer Sven Van der Jeugt aus. Witters

Auch St. Paulis Athletik-Coach Karim Rashwan hat es bereits erwischt

Van der Jeugt ist derweil nicht der erste aus dem Staff, den es in diesem Sommer aus den Socken gehauen hat. Im Trainingslager in Flachau/Österreich war Athletik-Trainer Karim Rashwan bei einer Mountainbike-Tour schwer gestürzt und auf Krücken wieder nach Hamburg zurückgekehrt. Mittlerweile steht er aber wieder auf dem Platz.