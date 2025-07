„Kann ihn auch mal loben“: Starker Afolayan macht St. Pauli-Trainer wieder Freude

Die Abkürzung MVP kennt man im Sport. Most Valuable Player, wertvollster Spieler. Wenn es so etwas wie den MNP gäbe, den Most Noticeable Player, den auffälligsten Spieler, dann hätte sich dieses Label im bisherigen Verlauf der Saisonvorbereitung Oladapo Afolayan verdient.

St. Paulis englischer Flügelflitzer gibt richtig Gas und konnte beim jüngsten 6:1-Kantersieg seiner Kiezkicker gegen Karlsruhe erneut einen Torerfolg feiern. Afolayan, der nach dem letzten Spiel der vergangenen Saison mit harscher Kritik an der Spielweise der Braun-Weißen und seinen Einsatzzeiten und damit auch an Trainer Alexander Blessin für Ärger gesorgt hatte, spielt sich in den Vordergrund und macht Werbung in eigener Sache. Derzeit hat der Coach kaum etwas auszusetzen.

Die Ansage des Trainers beim Trainingsauftakt Anfang Juli in Richtung von Afolayan war eindeutig. „Er ist in der Bringschuld. Es liegt an ihm, welche Signale er zeigt auf dem Platz. Und da werde ich extrem drauf gucken.“ Blessin hatte aber zugleich betont: „Jeder Spieler hat eine zweite Chance verdient.“

Alexander Blessin lobt, wie sich Afolayan präsentiert

Nach zweieinhalb Wochen Saisonvorbereitung ist festzustellen: Afolayan liefert. Er sendet Signale. Und er nutzt bislang die zweite Chance.

„Sehr gut“ präsentiere sich der 27-Jährige derzeit, freut sich der Trainer, den Afolayans verbaler Rundumschlag nach dem Saisonfinale sehr verärgert hatte. „Der haut sich gerade rein und ist körperlich da. Er hat es jetzt in den letzten zwei Spielen sehr gut gemacht und auch im Training. Von daher kann ich ihn auch mal loben. Auch beim Spiel gegen Ball ist er drin. Da müssen wir aber trotzdem weiter dran arbeiten.“

Afolayan trifft auch gegen Karlsruhe

Gegen Karlsruhe erzielte Afolayan im Nachsetzen das 3:0, hatte aber diverse weitere gute Szenen, bei denen er seine Dynamik richtig einsetzte, von den Gegenspielern fast nur durch Fouls zu stoppen war und ein ums andere Mal seine Mitspieler mit Zuspielen in Schussposition brachte. Fünf Tage zuvor hatte der Rechtsfuß einen Treffer zum 4:1 gegen den dänischen Erstligisten Silkeborg IF im Test in Malente beigesteuert und ein Tor vorbereitet.

Läuft. Ein guter und ermutigender Start von Afolayan, der aber am Ball bleiben muss und auch seine Mitarbeit im Spiel gegen den Ball, die Blessin vergangene Saison mehrfach bemängelt hatte, weiter mit hoher Intensität verrichten und verbessern. Dann könnte er einer der Gewinner der Vorbereitung werden und sich eine exzellente Ausgangslage im Kampf um einen Startelfplatz zum Saisonstart bringen. Kontinuität ist jetzt gefragt.