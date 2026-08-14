Lange sah es aus, als würde es für St. Pauli-Coach Marcel Rapp die große Feier an der alten Wirkungsstätte geben. Umso bitterer war es, dass die zweite Halbzeit nach der 2:0-Führung im ersten Durchgang dermaßen in die Hose ging. Kurz vor Schluss gab es dann tatsächlich noch den schmerzhaften Gegentreffer zum 2:2. Damit bleibt der Kiezklub auch im zwölften Pflichtspielen in Folge ohne Sieg. Ein Fakt, von dem Rapp nach der Partie nichts wissen wollte.

Eigentlich schien für Rapp bei dessen Rückkehr alles perfekt zu laufen. Zwar vergab Martijn Kaars direkt in der zweiten Minute eine dicke Chance auf das 0:1, genau 30 Minuten später machte er es dann aber besser, nutzte einen kuriosen Flipper-Fauxpas von Kiels Verteidigern und traf zur vermeintlich erlösenden Führung (32.). Noch vor der Halbzeit erhöhte Taichi Hara nach einer starken Balleroberung von Arkadiusz Pyrka auf 0:2 (45.+2).

St. Pauli verspielt die Führung spät

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Nach der Halbzeit fehlte dann aber der Durchblick. Das lag nicht an der Pyro-Show der Kieler, die durch das Zünden ihrer Leuchtfeuer eine totale Sonnenfinsternis nachstellten. St. Pauli wurde passiver, ließ Kiel zu viel Raum und Ball. Selbst nutzten sie ihren Ballbesitz kaum und hatten das Spielgerät nie über einen längeren Zeitraum. Die logische Schlussfolgerung: Erst das 1:2 durch Phil Harres in der 55. Minute, dann kurz vor Schluss auch noch das 2:2 von Jonas Therkelsen (88.).

Im Sky-Interview wenige Minuten nach dem Abpfiff wirkte Rapp zunächst noch gewohnt klar und gelassen. Auch wenn ob der großen Chancen mehr drin gewesen wäre: „So müssen wir mit dem Punkt leben. Ich glaube, da war mehr drin heute. Trotzdem haben wir eine gute Leistung gezeigt“, bilanzierte Rapp analytisch trocken.

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Rapp reagiert im Interview genervt

Die provokant gestellte Frage von Sky-Reporter Yannick Erkenbrecher, ob St. Pauli das Gewinnen verlernt hätte, rüttelte dann aber selbst an Rapps sonst so stabilem Nervengerüst. Kein Wunder, dass man sich nach einem solchen Spielverlauf Minuten nach Abpfiff leichter provozieren lässt. „Ich weiß jetzt nicht, was ich auf diese Aussage antworten soll“, reagierte der 47-jährige Neu-Coach sichtbar gereizt und irritiert. Seine schnippische Antwort: „So kann man das sehen, aber natürlich ist die erste Fußball-Bundesliga mit dem FC St. Pauli eine große Nummer. Da ist es nicht so einfach, Spiele zu gewinnen. Und dann zu sagen, ihr habt das Gewinnen verlernt, das finde ich ... ich weiß nicht. Da kann ich nichts mit anfangen.“

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Zumal Rapp selbst erst zwei Pflichtspiele mit St. Pauli absolviert hat – und übrigens weiterhin ohne Niederlage beim Kiezklub ist. „Ich glaube, in beiden Spielen war mehr drin“, war sich Rapp sicher. „Ergebnistechnisch sind es zu wenig Punkte, aber die Leistung geht voran und damit sind wir zufrieden“, schätzte er auf der Pressekonferenz ein.

„Es sind immer so Kleinigkeiten. Das sind Dinge, woran wir arbeiten müssen“, so Rapp. Optimistisch schob der Trainer hinterher: „Und dann werden wir im nächsten Spiel wahrscheinlich, wenn wir so spielen, das Spiel gewinnen.“