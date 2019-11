Kampf gegen Aue-Fluch: St. Paulis Angstgegner ist Luhukays Lieblingsgegner!

Das Erzgebirge ist für die Kiezkicker und ihre Fans keine Reise wert, sportlich jedenfalls. In unschöner Regelmäßigkeit reisen die Kiezkicker mit leeren Händen und dickem Hals nach Hamburg zurück. Im eigenen Stadion ist die Bilanz kaum besser. Der FC Erzgebirge Aue ist St. Paulis Angstgegner. Was diesmal Hoffnung macht, die schwarze Serie zu durchbrechen? Ein psychologischer Strohhalm: der Trainer.

Für Jos Luhukay ist Aue nämlich kein Angstgegner. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Die „Veilchen“ sind Luhukays Lieblingsgegner!

Mit keinem anderen Klub hat sich der Coach in seiner langen Karriere häufiger gemessen als mit Aue - und gegen keinen Verein hat Luhukay so oft gewonnen wie gegen den FCE! In bislang zwölf Duellen als Trainer des KFC Uerdingen, des SC Paderborn, von Borussia Mönchengladbach, dem FC Augsburg und Hertha BSC hat der 56-Jährige acht Siege eingefahren.

Jos Luhukay hat gegen Aue acht Siege gefeiert

Jetzt schlägt es 13 für Luhukay. Mit St. Pauli will der Coach den neunten Dreier gegen Aue insgesamt, seinen vierten in Serie und auch den vierten im Erzgebirgsstadion einfahren. Und, weitaus wichtiger: Den ersten Auswärtssieg der Braun-Weißen in dieser Saison!

Von Bezeichnungen wie „Angstgegner“ hält Luhukay nicht viel, das hatte er schon vor der Partie gegen – genau! – Angstgegner Heidenheim deutlich gemacht. Gleichwohl weiß der Niederländer als alter Hase, dass wiederkehrende Negativerlebnisse an einem bestimmten Ort oder gegen ein und denselben Verein psychologisch sehr wohl eine Rolle spielen.

Jos Luhukay muss St. Pauli Vorfreude vermitteln

Wenn einer in den Reihen der Kiezkicker vor der schweren Auswärtsaufgabe glaubhaft Vorfreude und Zuversicht versprühen und die dunklen Erinnerungen aus den Köpfen verbannen kann, dann Luhukay.

Lila-Lust statt Veilchen-Frust. Letzteren gab es bislang im unerträglichen Übermaß. St. Paulis Bilanz gegen Aue ist bekanntlich desaströs.

Von 17 Duellen haben die Hamburger nur zwei gewinnen können und zehn verloren. Sie sind damit – auch wenn es wehtut – Lieblingsgegner der Sachsen.

Marvin Knoll: "In Aue ist es immer eklig"

St. Paulis letzter Sieg gegen Aue liegt schon sechs Jahre zurück. Seitdem setzte es sechs Niederlagen bei drei Remis. Die letzten vier Gastspiele gingen allesamt verloren – bei einem grauenhaften Torverhältnis von 2:9.

„In Aue ist es immer eklig“, weiß Marvin Knoll, der in die Startelf rücken könnte. „Ich glaube aber, dass wir da einen guten Plan haben, um dort den Bock endlich umzustoßen. Das wäre wichtig.“ Allerhöchste Zeit.