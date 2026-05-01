Drei Spieltage vor Schluss hat die Saison 2025/26 noch drei unterschiedliche Ausgänge parat für den FC St. Pauli. Die optimale Variante wäre natürlich der direkte Klassenerhalt. Dafür müssten die Kiezkicker noch mindestens zwei Spiele gewinnen und auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Möglichkeit zwei ist eine um zehn Tage verlängerte Spielzeit mit zwei Relegationspartien gegen den Zweitliga-Dritten. Aber was würde es eigentlich bedeuten, wenn mit Option drei und dem Abstieg der Worst Case einträte?



