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Eric Smith ist enttäuscht nach einer Niederlage des FC St. Pauli vor dem drohenden Abstieg

Eric Smith hätte gewiss die Möglichkeit, bei einem anderen Verein erstklassig zu spielen. Foto: WITTERS

paidKader, Trainer, Kohle: Was ein St. Pauli-Abstieg bedeuten würde

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Drei Spieltage vor Schluss hat die Saison 2025/26 noch drei unterschiedliche Ausgänge parat für den FC St. Pauli. Die optimale Variante wäre natürlich der direkte Klassenerhalt. Dafür müssten die Kiezkicker noch mindestens zwei Spiele gewinnen und auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Möglichkeit zwei ist eine um zehn Tage verlängerte Spielzeit mit zwei Relegationspartien gegen den Zweitliga-Dritten. Aber was würde es eigentlich bedeuten, wenn mit Option drei und dem Abstieg der Worst Case einträte?

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