Jackson Irvine hatte vom Ende eines Weges gesprochen, als der Schlusspfiff beim 1:3 gegen Wolfsburg ertönt und der Abstieg des FC St. Pauli unumstößlich war. Tatsächlich liegt die Basis des bisherigen Kaders in den Jahren 2020 und 2021, viele Akteure sind weite Strecken gemeinsam gegangen. Bis zum vergangenen Samstag. Jetzt wird sich einiges ändern. Der Kiezklub wird sich personell neu aufstellen für die 2. Liga, in Nikola Vasilj, Karol Mets und Danel Sinani haben sich bereits drei Akteure wort- und emotionsreich vom FC St. Pauli verabschiedet. Weitere werden folgen, zudem enden Leihgeschäfte. Die MOPO gibt einen Überblick in Bezug auf den aktuellen Stand der Dinge.



