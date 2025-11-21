mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Jackson Irvine schaut nachdenklich über seine eigene Schulter

Jackson Irvine ist eine Startelf-Option für die Partie am Sonntag gegen Union Berlin. Foto: IMAGO/Justus Stegemann

paidJackson Irvine als St. Pauli-Retter? Warum Fabian Boll da skeptisch ist

kommentar icon
arrow down

Wenn man sieben Ligaspiele am Stück vergeigt hat, klammert man sich an jeden Strohhalm, der in irgendeiner Art und Weise Hoffnung auf Besserung macht. Beim FC St. Pauli hatte man nach dem grandiosen Saisonstart noch mutmaßen können, der am Fuß operierte Jackson Irvine würde es enorm schwer haben, an Joel Chima Fujita und James Sands im zentralen Mittelfeld vorbei und in die Startelf zu kommen nach seiner Genesung. Jetzt ist der Kapitän wieder fit – und von seiner möglichen Rückkehr in die Anfangsformation versprechen sich viele eine Signalwirkung. Zu hoch sollten die Erwartungen aber nicht sein, mahnt ein Ex-Profi, der einst die Irvine-Rolle in Braun-Weiß innehatte.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test