Video geht viral, Experte reagiert: Italiens Extra-Motivation für St. Paulis Vasilj

Es ist nicht so, dass es im Leben des Nikola Vasilj an Herausforderungen mangelt und dem Willen, sich diesen zu stellen. „Im Moment passieren bei mir so viele Dinge, es ist echt spannend“, sagt der Schlussmann des FC St. Pauli in einem über die Vereinskanäle veröffentlichten Video. Eine groß- und einzigartige Aufgabe ist frisch dazugekommen – und eine Motivationshilfe, die es vermutlich nicht gebraucht hätte.

Es ist ein kleines Video, keine 20 Sekunden lang und doch so voller Botschaften. Dieses Video zeigt Spieler der Nationalmannschaft Italiens, wie sie nach ihrem eigenen 2:0-Erfolg über Nordirland das Elfmeterschießen zwischen Wales und Bosnien-Herzegowina am Fernseher verfolgen. Und wie sie sich nach dem entscheidenden Strafstoß der Bosnier darüber freuen, den vermeintlich leichteren Gegner fürs Finale um ein WM-Ticket am Dienstag erwischt zu haben.

Kiezklub-Keeper Nikola Vasilj wird Papa

„Mehr Motivation braucht Bosnien-Herzegowina nicht“, schrieb unter anderem Ex-Profi und TV-Experte Jan Aage Fjortoft. Zwar hatte die Aktion der Italiener mit Sicherheit keinerlei böse Hintergründe, zumal die Spieler nicht zu merken schienen, dass sie gefilmt wurden. Sergej Barbarez aber wird es sich als Trainer von Nikola Vasilj und Co. nicht nehmen lassen, die Nummer für seine Ansprache im Vorfeld der Partie zu verwenden. Und auch die heißblütigen bosnischen Fans in Zenica werden das Geschenk dankend annehmen.

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Kiezklub-Keeper Vasilj kommt also quasi gar nicht mehr zur Ruhe. Beim Erfolg in Wales wurde er einmal mehr seinem Ruf als Elfer-Killer gerecht, parierte den Versuch von Neco Williams und machte so die Chance auf das WM-Ticket erst möglich. Mit dem FC St. Pauli kämpft er im zweiten Jahr in Folge um den Klassenerhalt in der Bundesliga, und auf privater Ebene wartet ebenfalls Unvergessliches. Im eingangs erwähnten Video gibt der 30-Jährige preis, dass er im Sommer zum ersten Mal Vater werden wird. Im Juni soll das Kind das Licht der Welt erblicken. Bis dahin wird Nikola Vasilj allerdings noch eine Menge wichtiger Momente erleben.