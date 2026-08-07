St. Paulis Auftakt ist mehr als ein Neuanfang. Jackson Irvines Abgang lässt Emotionen und Konflikte aufflammen. Auf und neben dem Platz ist einiges ungewiss.

Eine neue Liga ist wie es neues Leben. Die Abwandlung des Schlagers von Jürgen Marcus könnte Motto für den Neustart des FC St. Pauli in Liga zwei sein. Vieles ist anders. Auf dem Kiez beginnt mit dem Anstoß des Heimspiels gegen Greuther Fürth am Sonntag eine neue Zeitrechnung. Liga zwei. Unterhaus. Zugleich markiert die erste Ballberührung das endgültige Ende einer Ära, die zu den erfolgreichsten in der Klubgeschichte gehört und eng mit einem Mann verbunden ist, der das Gesicht dieser Zeit war: Jackson Irvine. Sein Abschied ist Schlusspunkt und Startschuss in einem und sorgt für gemischte Gefühle. Die gesamte Bandbreite an starken Emotionen. Erleichterung, Trauer, Wut.

Die besten Botschaften zuerst: St. Pauli wird in dieser Saison mehr Spiele gewinnen als in der vergangenen und auf dem Weg zu den Punkten aktiveren, offensiveren und mutmaßlich attraktiveren Fußball spielen – in einer spannenden und attraktiven Liga. Die Kiezkicker werden mehr Tore erzielen, am Millerntor wird häufiger „Song 2“ aus der nagelneuen Sound-Anlage dröhnen. Woo-hoo!

Keine Gewinner in der Causa Irvine

Anzeige

Der Aufbruch ist nicht ungetrübt, denn nicht jeder hat den bitteren Abstieg schon abhaken können und aktuell lässt der Abgang des Kapitäns, der trotz eines bis 2027 laufenden Vertrages gerade nach Japan gewechselt ist, die Emotionen wieder hochkochen, alte Konflikte erneut aufbrechen und sorgt für zum Teil hitzige Diskussionen und auch Streit in Fankreisen. Auch der Verein wird attackiert.

Die WochenMOPO 32/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Klimawandel: Platzt nun der Traum vom Sommerurlaub im Süden? • Autoscooter: 100 Jahre Vollgas, Rammen, Anbaggern • 16 Seiten Sport: Irvines Abgang und die Folgen für St. Pauli • 40 Seiten Rätsel und Kultur: Maximale Metal-Power beim „Elbriot“, das MS Dockville und vieles mehr

Jackson Irvine und St. Pauli – das ist Geschichte. Fünf Jahre. Fast vier davon eine außergewöhnliche Erfolgsstory, eine perfekte Verbindung, ja Liebesbeziehung. Entsprechend stark ist der aktuelle Herzschmerz. Selbst jene, die seinen Abgang feiern oder große Erleichterung verspüren, dürften bedauern, dass es so endet, enden musste, alles andere wäre Zynismus oder Schadenfreude gegenüber jenen Fans, die leiden.

Anzeige

Der Höhepunkt der Beliebtheit: Als Kapitän führte Jackson Irvine St. Pauli in die Bundesliga. Witters

Zu viele Vorfälle, zu viele Konflikte hatte es in den vergangenen Monaten gegeben. Niemandem ist in dieser hochkomplizierten Angelegenheit einseitig die Verantwortung oder Schuld zuzuschieben. Niemand sah und sieht gut aus. Fakt ist und bleibt: So glorreich die gemeinsame Vergangenheit größtenteils war, so unbestritten Irvines Verdienste auf und neben dem Platz sind, so unmöglich war eine gemeinsame Zukunft aufgrund frag- und kritikwürdiger Haltung und Handlungen. Auf allen Seiten geht es um Verwundungen und enttäuschte Liebe. Diese Geschichte, lange ein Märchen, konnte kein gutes Ende finden. Narben werden bleiben.

Wie wirkt sich das Irvine-Beben auf die Stimmung im Stadion aus?

Anzeige

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Irvine-Beben nach dem langen Burgfrieden auf die Stimmung im Stadion auswirkt, wie viele und starke Emotionen die Fans wieder zu investieren bereit sind, jede(r) für sich und auch gemeinsam.

Die neuformierte Mannschaft, die den Weggang des Kapitäns sportlich verkraften dürfte, wird alles daran setzen, nicht nur auf Anhieb fleißig Punkte, sondern auch Herzen zu erobern. Neue Leidenschaft auf dem Rasen und den Rängen ist nötig. Neue Identifikation mit einer Mannschaft, die sich finden muss. Das kann unter Umständen dauern.

Wie wird die Stimmung am Millerntor, wenn es am Sonntag gegen Fürth geht? Witters

Der Schnitt ist enorm. Neben Irvine haben mit Hauke Wahl, Nikola Vasilj und Karol Mets Leistungsträger und Führungsspieler den Verein verlassen. Eine bewusste Neuausrichtung unter dem neuen Trainer Marcel Rapp, ein frischer Start, unbelastet. Mit David Nemeth (25) gibt es einen neuen und vergleichsweise jungen Kapitän, und dass seine Stellvertreter (Branimir Hrgota und Marcus Mathisen) Neuzugänge sind, unterstreicht den Aufbruch.

Noch viele Fragen vor dem Neustart bei St. Pauli

Dem nach einem Abstieg üblichen Aderlass hat der Kiezklub keine spektakulären, aber kluge Transfers entgegengesetzt und was nicht außer Acht gelassen werden darf: Mit Tomoya Ando und Arkadiusz Pyrka konnten zwei Spieler gehalten werden, die sich in der vergangenen Saison in der Bundesliga ins Rampenlicht gespielt hatten und Stützen beim Neustart sein sollen.

Spielmacher Branimir Hrgota und Trainer Marcel Rapp sollen neue Energie entfachen. Witters

Fragezeichen gibt es – und nicht wenige: Natürlich bleibt abzuwarten, wie gut der Rapp-Fußball funktioniert und sich der Coach bei seiner bislang größten Herausforderung schlägt. Ob Ben Voll die Erwartungen als neue Nummer eins erfüllen kann, Martijn Kaars in Liga zwei zum erhofften Knipser wird und welche Spieler (Fujita, Smith) den Verein für wie viel Kohle noch verlassen – und wen St. Pauli im Gegenzug verpflichtet.

Die Zeit der Antworten beginnt am Sonntag, mit einem Pfiff um 13.30 Uhr. Bevor es um die Frage geht, ob die Mannschaft zu mehr fähig ist, als den von einigen Experten prophezeiten Mittelfeldplatz und sogar um den Aufstieg mitspielen kann, gilt es, Zusammenhalt und Geschlossenheit wiederherzustellen, weit über die Spielfeldbegrenzung hinaus.