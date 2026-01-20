Irvine-Überraschung! St. Pauli-Kapitän schon zurück auf dem Trainingsplatz

In tendenziell eher dunklen Zeiten wie diesen wird rund um den FC St. Pauli jeder Lichtblick mit Wonne zur Kenntnis genommen und sich intensiv dran festgehalten. Und der Dienstag bot neben Sonnenschein tatsächlich einen sehr überraschenden positiven Aspekt, den so niemand auf der Rechnung gehabt haben dürfte.

Die Nachricht war einen Tag vorm Jahresauftakt in Wolfsburg viral gegangen und die erste von mittlerweile einigen wirklich unguten beim FC St. Pauli: Jackson Irvine, so war von Vereinsseite vermeldet worden, müsse „auf unbestimmte Zeit“ auf Einsätze verzichten. Ein Schlag ins Kontor mit schlimmen Befürchtungen, die sich nun aber erfreulicherweise etwas relativierten: Der Kapitän machte am Dienstag sogar Teile des Mannschaftstrainings mit.

St. Pauli-Kapitän Irvine absolviert Teile des Teamtrainings

„Jackson hatte zuletzt Probleme am operierten Fuß“, bestätigte der Verein der MOPO und betonte, dass es weiterhin so sei, dass die weitere Entwicklung abgewartet werden müsse. „Aktuell wird genau beobachtet, wie der Fuß auf Belastung reagiert. In den kommenden Tagen werden die Ärzte auf dieser Basis mit Jackson über das weitere Vorgehen entscheiden.“

Man sollte gewiss nicht zu viel Optimismus in diese Worte hineininterpretieren. Weiterhin scheinen alle Szenarien möglich, auch eine erneute Operation kann und darf als Variante nicht ausgeschlossen werden. Aber immerhin gibt es einen Funken Hoffnung, und mag er auch noch so klein sein, dass Jackson Irvine in nicht so ferner Zukunft wird wieder kicken können.