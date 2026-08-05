Jackson Irvine spielt künftig in Japan. Die Regenbogen-Binde des Kapitäns bei St. Pauli ist damit aktuell vakant. Wer wird der neue Spielführer? Es gibt einen klaren Favoriten.

Der Kapitän der Kiezkicker ist von Bord gegangen. Die Zeit von Jackson Irvine beim FC St. Pauli ist vorbei. Die Binde der Braun-Weißen ist damit vakant. Wer wird der neue Spielführer? Es kann eigentlich nur einen geben.

Der Favorit auf den Job und auch der logischste Kandidat ist David Nemeth. Nach MOPO-Informationen spricht alles für den Innenverteidiger als Irvine-Nachfolger.

Neuer St. Pauli-Kapitän: David Nemeth ist der Favorit

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Der 25-Jährige ist unter dem neuen Trainer Marcel Rapp als Stammspieler eingeplant und soll auch eine Führungsrolle auf dem Platz übernehmen. Da mit seinen Innenverteidiger-Kollegen Hauke Wahl und Karol Mets zwei Führungsspieler den Kiezklub nach dem Abstieg verlassen hatten, war Nemeth ohnehin in der internen Hierarchie aufgerückt.

Trainer Marcel Rapp und Abwehrspieler David Nemeth beim Testspiel gegen Deportivo A Coruña. WITTERS

Sein Vorteil bei der Kapitäns-Frage: Er ist schon seit vier Jahren bei St. Pauli, kennt den Klub sehr genau, hat mit Aufstieg, Klassenerhalt und auch Abstieg die wichtigsten Ereignisse der vergangenen zehn Jahre miterlebt. Kurz gesagt: Er kann mit viel Substanz über und auch für St. Pauli sprechen.

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Auch Neuzugang Hrgota ist ein Kandidat

Anders als etwa Neuzugang Branimir Hrgota (33) – ebenfalls ein heißer Kapitäns-Kandidat – der zwar deutlich mehr Erfahrung hat und bei seinem Ex-Klub Fürth Kapitän war, aber eben auch erst frisch beim Kiezklub ist.

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Nemeth, dessen Zeit bei St. Pauli immer wieder von Verletzungen geprägt war, genießt in der Mannschaft und auch innerhalb des Vereins ein hohes Ansehen, gilt als positiver, kommunikativer und integrativer Typ. Er kann sich artikulieren und ist deshalb auch eine gute Wahl für die Außendarstellung.

Nach dem Wechsel von Irvine zu Cerezo Osaka, der am Mittwochvormittag offiziell gemacht wurde, dürfte jetzt zeitnah die Kapitänsentscheidung bekannt gegeben werden, die Rapp für diese Woche angekündigt hatte. Der Abschied von Irvine erleichtert die ganze Sache.

Auch die Benennung des Vertreters sowie die Besetzung des Mannschaftsrates dürfte in diesem Zuge erfolgen – und damit gerade rechtzeitig vor dem Saisonstart am Sonntag gegen Greuther Fürth am Millerntor (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de).