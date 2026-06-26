Irvine in der Startelf, Metcalfe blutüberströmt - am Ende konnten sie beide jubeln

St. Pauli-Kicker bei der WM: Jackson Irvine startet erstmals für Australien, Connor Metcalfe kann nach übler Platzwunde weiterspielen. Beide stehen in der K.o.-Runde - wie auch der vierte St. Paulianer.

Vier Profis hat der FC St. Pauli zur WM entsandt. Bosnien-Herzegowina rund um den scheidenden Nikola Vasilj stand nach dem 3:1-Erfolg über Katar bereits als einer der besten acht Gruppendritten fest. Für das restliche Trio stand in der Nacht zu Freitag der finale Gruppenspieltag an, um ebenfalls das Ticket für die K.o.-Runde zu buchen.

Bereits vor Anpfiff war klar: Ein Unentschieden würde für Australien reichen, um sich als sicherer Gruppenzweiter in die K.o.-Runde einzubuchen. Nachdem die Türkei bereits ausgeschieden ist, war damit auch Paraguay als mindestens Dritter gesetzt. Mit einem Untenschieden konnten demnach beide Teams sehr gut leben.

Dass es am Ende tatsächlich zu einem torlosen Remis - der besonders schlechteren Art - kam, enttäuschte den neutralen Zuschauer. Nur insgesamt sieben Torschüsse gab es über die 90 Minuten. Doch das war am Ende des Tages beiden Mannschaften egal, mündete es doch in der sicheren Qualifikation beider Teams für die K.o.-Phase.

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Irvine steht erstmals in der Startelf - und hat die Führung auf dem Fuß

Dabei ging es turbulent los. Ausgerechnet St. Pauli-Kapitän Jackson Irvine, der nach zwei Kurzeinsätzen sein Startelf-Debüt bei dieser WM gab, hätte bereits in der vierten Minute auf 1:0 für die Socceroos stellen können. Seinen guten Abschluss aus sechs Metern parierte Paraguays Keeper Orlando Gill allerdings ansprechend und es blieb beim 0:0.

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Viele Strafraumszenen gab es nicht. Viel mehr war es ein körperbetonter Abnutzungskampf, dessen Austragungsort hauptsächlich der Raum zwischen den Sechzehnern war. Die Rebustheit der Südamerikaner bekamm dann der zweite Kiezkicker zu spüren: Connor Metcalfe, Sieg-Torschütze gegen die Türkei (2:0), stand beim abschließenden Gruppenspiel zum zweiten Mal in der ersten Elf.

Metcalfe muss behandelt werden - und spielt mit Turban weiter

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Kurz nach der Trinkpause der ersten Hälfte bekam der Linksfuß einen Fuß seines Gegners, übel aber unabsichtlich, ins Gesicht. Metcalfe musste noch auf dem Rasen offensichtlich getackert werden, war blutüberströmt. Nach kurzer Behandlungspause bekam er ein neues Trikot und einen schwarzen Turban, mit dem es zurück auf das Feld ging.

Während Irvine in der 84. Minute ausgewechselt wurde, durfte sein Teamkollege über die volle Distanz ran. In einem schwachen WM-Spiel beider Teams gab es wenig bis keine weiteren nennenswerten Szenen. Das Spiel endetet leistungsgerecht und zum Spielverlauf passend 0:0.

Australien trifft in der Runde der letzten 32 am Freitag um 19 Uhr auf den Zweiten der Gruppe G und damit nach aktueller Tabellenlage vermutlich Iran oder Belgien. Da in der Gruppe G allerdings noch ein Spiel aussteht, sind auch Ägypten oder Neuseeland weiterhin mögliche Gegner im Sechzehntelfinale.

Schweden als Gruppendritter weiter - Smith bleibt ohne Einsatz

Der dritte im Bunde, Eric Smith, blieb auch beim dritten Spiel seiner Schweden ohne Einsatz und musste beim leistungsgerechten 1:1 (0:0) gegen Japan erneut von der Bank aus zusehen. Mit nun vier Punkten und 7:7 Toren sind die Schweden bereits sicher einer der acht besten Gruppendritten und dürfen ebenfalls mit dem Sechzehntelfinale planen.

Gegen wen es geht, ist allerdings noch offen. Ähnlich wie das DFB-Team müssen sich auch die Skandinavier noch gedulden. Auch ein Aufeinandertreffen der beiden ist eine der zugegebenermaßen vielen Optionen für die nächste Runde.



