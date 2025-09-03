Irvine-Comeback verschoben: So lief St. Paulis Testspiel bei Holstein Kiel

Das Comeback von Jackson Irvine blieb aus, ohne seinen etatmäßigen Kapitän musste der FC St. Pauli im Testspiel bei Holstein Kiel mit einem 1:1 (1:0) zufrieden sein. Oladapo Afolayan traf gegen den Zweitligisten.

Kurz vorm Anpfiff wurde Platz A auf dem Nachwuchstrainingsgelände in Kiel-Projensdorf noch kräftig gewässert. Nach einer ersten Holstein-Chance durch Phil Harres (12.) wurde St. Pauli spritziger. Lars Ritzka (22.), Afolayan (24.) und James Sands (38.) verfehlten das Ziel noch, ehe Afolayan (41.) seinen Fuß in einen Schuss von Erik Ahlstrand hielt und Kiels Keeper Timon Weiner keine Chance ließ. 1:0-Pausenführung für den „zweiten Anzug” der Kiezkicker.

Adam Dzwigala Kapitän im Testspiel gegen Holstein Kiel

Sechs St. Paulianer befinden sich derzeit auf Länderspielreisen und fehlten somit automatisch in Kiel. Aus der Derby-Startelf liefen zunächst nur Stürmer Mathias Pereira Lage und Torschütze Adam Dzwigala auf, der auch die Kapitänsbinde trug und mit Ritzka und Jannik Robatsch die Dreierkette bildete. Im Sturm feierte der erst kürzlich verpflichtete Martijn Kaars sein Startelf-Debüt.

Für Stimmung neben dem Platz sorgten rund 100 Kinder aus der Holstein-Fußballschule, die auf der Holztribüne viel Optimismus („Holstein Kiel gewinnt jedes Spiel”) verbreiteten und in freundlichem Singsang die Frage „Kön-nen-wir-eu-er-Tri-kot-ha-ben?” formulierten. Zur zweiten Hälfte, als Alexander Blessin den braun-weißen Talenten Nick Schmidt (für Sands), Jannik Westphal (für Dzwigala) und Rawley St. John (für Pereira Lage) eine Chance gab, waren die Kieler Nachwuchs-Fans wieder verschwunden – der Camp-Nachmittag rief.

Unachtsamkeit von Marwin Schmitz führt zum Ausgleich

So sahen sie nicht, wie St. Pauli an Spielfluss verlor, wie Marcus Müller (57.) nach einer Unachtsamkeit von Marwin Schmitz der Kieler Ausgleich gelang – und wie Afolayan sich stark umklammert in den Strafraum kämpfte, seinen Schuss dann aber zu hoch ansetzte (60.). Kurz darauf machten er und Kaars Platz für die beiden U19-Stürmer Jesper Becker und Wissou Kaba. Es war dann allerdings Mittelfeld-Talent St. John (75.), der nach feiner Ballannahme im Strafraum die nächste große St. Pauli-Chance besaß, den Ball aber knapp neben das Tor setzte. So blieb es beim Test-Remis, in dem auf St. Paulianer Seite nur Torwart Ben Voll und Verteidiger Robatsch die vollen 90 Minuten bestritten.

Witters/TayDucLam St. Pauli bejubelt das zwischenzeitliche Führungstor.

Dass Irvine, der sich beim Bundesliga-Spiel in Kiel im April verletzt hatte, doch noch geschont werden würde, legte die sportliche Leitung nach dem Dienstagstraining fest. Auch die angeschlagenen Karol Mets, David Nemeth und Abdoulie Ceesay standen nicht in St. Paulis Testspiel-Kader.

So spielte St. Pauli: Voll – Dzwigala (46. Westphal), Robatsch, Ritzka (61. Rahr) – Saliakas (61. Stevens), Schmitz (77. Amaglo), Sands (46. Schmidt), Ahlstrand (46. Oppie) – Kaars (61. Kaba), Pereira Lage (46. St. John), Afolayan (61. Becker)