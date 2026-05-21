Abschied von zwei Weggefährten: St. Paulis Kapitän wird emotional

Er hatte aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Direkt nach dem Abpfiff der Saison am vergangenen Samstag waren bei Jackson Irvine Tränen geflossen. Und der Kapitän des FC St. Pauli hatte geahnt, dass einige Weggefährten nicht bleiben würden. Entsprechend emotional fiel nun die Reaktion des Australiers aus, nachdem zwei sehr geschätzte Kollegen ihren Abgang publik gemacht haben.

„Der Fakt, dass es das letzte Mal war, dass wir ein paar der Jungs, die so viel für diesen Klub gegeben haben, gesehen haben, ist sehr traurig“, hatte Irvine nach dem 1:3 gegen Wolfsburg gesagt. Wen er alles meinte, war und ist unklar. Sicher ist, dass Nikola Vasilj und Karol Mets dabei sind. Und den beiden widmete Irvine bei Instagram sehr, sehr warme Worte.

Jackson Irvine würdigt Kiez-Keeper Nikola Vasilj

„Wir sind öfter zusammen da draußen auf den Platz gegangen als mit irgendjemandem sonst in unserer Karrieren“, schrieb der 33-Jährige in Bezug auf Nikola Vasilj. „Und du hast uns öfter gerettet, als ich zählen kann. Wir haben gemeinsam unseren Traum erreicht. Es gibt unzählige Erinnerungen, so viele Sampanjac-Partys. Der Stempel, den du auf dem FC St. Pauli hinterlassen hast, wird für immer sein.“

Auch Karol Mets verlässt den FC St. Pauli

Fast noch inniger fiel das aus, was Irvine Mets mit auf den Weg gab. „Wir beide kamen hierher – voller Verzweiflung auf der Suche nach der Chance, ganz oben mitzuspielen“, schrieb St. Paulis Kapitän.

Jackson Irvine (r.) verstand sich bei St. Pauli prächtig mit Karol Mets und Nikola Vasilj. WITTERS Jackson Irvine (r.) verstand sich bei St. Pauli prächtig mit Karol Mets und Nikola Vasilj.

„Wir wussten, dass dies der richtige Ort war. Schon zuvor waren wir so nah dran gewesen. Und, um es ganz einfach auszudrücken: Deine Ankunft im Verein hat dazu beigetragen, unseren Kurs zu ändern. Du hast dich für uns in jeden Zweikampf geworfen und uns alle dazu gebracht, über unsere Grenzen hinauszugehen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was nun vor dir liegt – Legende!“

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Vasilj hatte bereits am Samstag unter Tränen eingeräumt, dass es sein letzter Auftritt am Millerntor gewesen sein wird. Für Mets war es der Tag des 33. Geburtstages – sicher keiner, an die sich der Este Zeit Lebens mit Wonne zurückerinnern wird. Am Montag hatte Sportchef Andreas Bornemann noch in Aussicht gestellt, der Innenverteidiger könne eventuell auch bleiben. Doch Mets verkündete schließlich am Mittwoch seinen Abschied.