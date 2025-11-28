Der FC St. Pauli beim FC Bayern München. Das gleicht einer Mission Impossible. War es schon immer. Ein einziges Mal konnten die Kiezkicker beim Rekordmeister gewinnen. Lange her. Eine gefühlte Ewigkeit. Am 2. März 1991 feierten die Braun-Weißen einen 1:0-Sieg im Olympiastadion. Torschütze: Ralf Sievers, Spitzname „Colt“. Kein Spieler des aktuellen St. Pauli-Kaders war damals geboren. Es war eine andere Zeit. Die MOPO blickt in Schlaglichtern zurück, wie Deutschland und die Welt im Jahr 1991 aussahen. Eine zweifelsfrei unvollständige und bunt gemischte Chronik mit Aha-Effekt und Stimmt-ja!-Garantie (für Spätgeborene: mit WTF?!-Effekt). Wichtiges, Witziges, Bemerkenswertes, Bewegendes und Bahnbrechendes.





