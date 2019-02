Interview mit Harald Gärtner: „St. Pauli kann andere Wege suchen als wir“

Am 30. November ist er 50 Jahre jung geworden, ansonsten gab es für Harald Gärtner in diesem Fußballjahr noch nicht so fürchterlich viel zu feiern. Sein FC Ingolstadt macht die härteste Phase seit vielen Jahren durch, in denen es immer nur bergauf ging, was den ehemaligen Co-Trainer des FC St. Pauli (Januar 2003 bis März 2004) natürlich schwer traf und trifft. Die MOPO sprach mit dem Geschäftsführer der „Schanzer“ vor seiner x-ten Rückkehr ans Millerntor.

MOPO: Herr Gärtner, nach der gebrauchten Hinrunde geht es scheinbar wieder aufwärts mit dem FCI …

Harald Gärtner: Ja, aber wir dürfen uns nicht von einzelnen Ergebnissen täuschen lassen.

Was war denn los in der ersten Halbserie?

Wir hatten einen Kader mit guten Einzelspielern, sind dann aber in eine Ergebniskrise und direkt in einen Negativstrudel gekommen. Den haben wir versucht, im Winter aufzuhalten.

Unter anderem mit einigen in Hamburg bekannten Spielern.

Cenk Sahin kommt hier nach Schwierigkeiten zu Beginn immer besser klar, bringt sich gut in die Mannschaft ein. Philipp Tschauner haben wir wegen seiner Leader-Mentalität geholt, er macht als Keeper so eine Art Coach von hinten raus und hat uns gegen Bochum mit guten Paraden im Eins-gegen-eins den Sieg gerettet. Und auch Mergim Mavraj übernimmt in wichtigen Phasen der Spiele Verantwortung. Er hat bei unserer Anfrage gleich gesagt, dass es eine Herausforderung für ihn ist, der er sich stellen will.

Was ist mit Philipp Heerwagen, der im Sommer kam?

Heerwi ist ein toller Typ, ein super angenehmer Mensch, der die Mannschaft von innen heraus pusht. Sportlich ist es natürlich nicht einfach. Alle Torhüter hatten ihre Chance. Die Verpflichtung von Tschauni war ein wichtiger Impuls im Winter, er hat sich mit seinen Qualitäten durchgesetzt.

Sie sind seit zwölf Jahren im Amt, haben in Ingolstadt alles auf links gedreht, ein neues Stadion mit modernster Infrastruktur hingestellt, den Profi-Fußball etabliert. Wie sehr hat Sie die Krise in der Hinrunde getroffen?

Das war schon eine brutale Zeit. Es gab eine Phase, die extrem belastend war. Aber ich finde Halt in meiner Familie (mit Ehefrau Melanie hat Gärtner die Söhne Max und Ben), die mir den Rücken stärkt und Energie gibt. Und mein Umfeld und die Mitarbeiter haben auch verinnerlicht, was die Stunde geschlagen hat. Das schweißt zusammen.

Der FCI wird vor allem als Audi-Verein mit wenig Resonanz wahrgenommen. Nervt das?

Nein, ich habe da eine andere Wahrnehmung. Zunächst einmal sind Partner wie Audi wichtig, weil sie dir eine Basis geben, um in diesen Ligen mitspielen zu können. Diese hat jeder Verein. Natürlich sucht ein Klub wie der FC St. Pauli mit der Tradition und dem Zuspruch nach anderen Wegen als der FCI . Ein großer Unterschied zu uns ist, dass bei St. Pauli zu Heimspielen immer 30.000 Menschen kommen, bei uns zuletzt 8000. Aber im Grunde haben alle Klubs die gleichen Einnahmequellen und gewichten dabei gemäß ihren Gegebenheiten.

Kommen Sie gerne ans Millerntor zurück?

Auf jeden Fall! Ich hatte eine tolle Zeit in Hamburg, ich mag die Menschen dort. Und ich habe die Anfangstage von Alex Meier miterlebt.

Wie war er denn damals?

Unbedarft und trotzdem schon mit diesem Killerinstinkt vorm Tor ausgestattet. Ich weiß noch, dass es damals vor dem Spiel in Trier Unklarheiten mit seinem Vertrag gab. Wir haben ihn trotzdem gebracht und er hat prompt das Spiel entschieden. Dass ihm das wieder gelingt, wollen wir am Sonnabend mit aller Macht verhindern.

Wie sehen Sie St. Pauli gerade?

Vor allem in der Favoritenrolle. Mit einem Sieg würden sie wieder oben angreifen, aber wir sind gut auf das Spiel vorbereitet.

