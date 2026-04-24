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Alexander Blessin vor einer St. Pauli-Wand

So emotional Alexander Blessin an der Seitenlinie sein kann, so entspannt und optimistisch gibt er sich in Bezug auf das Thema Klassenerhalt. Foto: WITTERS

paidIm Interview: St. Pauli-Trainer Blessin über Optimismus, seine Zukunft und seine Frau

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Im dritten Jahr in Folge hat der Saison-Endspurt für den FC St. Pauli eine enorme Bedeutung. Nach dem erfolgreichen Aufstiegsrennen 2023/24 geht es nun zum zweiten Mal hintereinander in der Crunchtime um wichtige Zähler gegen den drohenden Abstieg. Besonders gefordert ist dabei naturgemäß der Trainer. Alexander Blessin hat es schon einmal geschafft, den Kiezklub in der Bundesliga zu halten, und ist auch jetzt wieder von seiner Mannschaft überzeugt. Darüber und über noch viel mehr spricht er im ausführlichen Gespräch mit der MOPO.

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