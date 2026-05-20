Igor Matanovic: Ex-St. Pauli-Juwel steigt auf bis zum Europa-Helden

In Heimfeld und auf St. Pauli sind sie ganz besonders stolz auf Igor Matanovic. Der gebürtige Hamburger war einst ein Musterschüler in Harburg, machte sich beim FC St. Pauli schon im Teenager-Alter einen Namen – und gehört nun mit gerade mal 23 Jahren schon zu den unangefochtenen Bundesliga-Stars. Schließlich ging es für den kroatischen Stürmer auch nach seinem Abgang vom Kiezklub immer weiter steil nach oben. Damit, dass er den SC Freiburg jetzt sogar ins Finale der Europa League schoss, hat Matanovic einen weiteren vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere erreicht. Und die verspricht auch weiterhin Großes. Die MOPO erzählt im Rahmen einer Porträt-Reihe über Hamburger Fußball-Profis seine Geschichte.

Wenn man im Europa-Park Stadion des SC Freiburg zu Gast ist, fällt schnell auf, welchen Namen die Fans am lautesten rufen: Igor Matanovic. Der Kroate ist nicht nur Publikumsliebling im Breisgau, sondern auch einer der wichtigsten Profis im Team – das nicht zuletzt dank ihm die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte spielt. Denn das beim FC St. Pauli ausgebildete Sturm-Talent hat mit seinen Toren einen entscheidenden Anteil daran, dass Freiburg jetzt sogar im Europa-League-Finale steht.

Matanovic’ Talent wird schon als kleines Kind erkannt

Musterkind, Musterschüler, Musterprofi. Diese Worte fallen immer wieder im Zusammenhang mit Matanovic, egal in welcher Phase seines Lebens. Seine Eltern sind Einwanderer aus Kroatien, die sich im Süden von Hamburg niederlassen. Dort entdeckt Matanovic schon als kleiner Junge das Fußballspielen und schließt sich ganz jung dem Harburger TB an. Bereits im Vorschulalter erkennt man sein Talent.

„Igor war schnell, hatte einen guten Schuss und immer die Unterstützung seiner Eltern, die viel Zeit investiert haben. Er hatte immer Bock auf Fußball.“ Ex-Trainer Mustafa Zulfic in der MOPO über den jungen Matanovic

Die Anfänge: Matanovic (l.) 2009 – im Alter von sechs Jahren – im Trikot des Harburger TB hfr Die Anfänge: Matanovic (l.) 2009 – im Alter von sechs Jahren – im Trikot des Harburger TB

Es ist kein Wunder, dass der groß gewachsene Angreifer nicht lange in Harburg bleibt. Er ist sieben Jahre alt, als ihn der FC St. Pauli 2010 für sein Nachwuchsleistungszentrum verpflichtet. Dort durchläuft Matanovic alle Jugend-Mannschaften, ehe er Anfang des Jahres 2019 – mit gerade mal 15 Jahren – seinen ersten Vertrag unterschreibt. Die entscheidende Klausel: Sobald er volljährig wird, wandelt sich der Kontrakt automatisch in einen Profi-Vertrag um. „Der Junge ist außergewöhnlich. Das wissen wir alle im Verein“, schwärmt der damalige Trainer Timo Schultz.

Schon mit nur 17 Jahren feiert er sein St. Pauli-Debüt

Deshalb muss Matanovic auch gar nicht so lange warten. Schließlich debütiert das Sturm-Juwel bereits am 27. November 2020 für die Profis in der 2. Liga, als er im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück (0:1) kurz vor Schluss eingewechselt wird. Schultz macht Matanovic damit im Alter von 17 Jahren, 7 Monaten und 27 Tagen zum jüngsten Bundesliga-Profi des FC St. Pauli aller Zeiten. Und es bleibt nicht einfach nur bei diesem kurzen Joker-Einsatz: Der Nachwuchsangreifer kommt fortan in 18 von 20 möglichen Partien zum Einsatz – auch im Derby gegen den HSV (1:0). Den Saison-Endspurt verpasst er nur, weil er sich verletzt.

Schrei vor Glück! Matanovic (Mitte) kann nach dem ersten Profi-Tor für St. Pauli sein Glück kaum fassen. WITTERS Schrei vor Glück! Matanovic (Mitte) kann nach dem ersten Profi-Tor für St. Pauli sein Glück kaum fassen.

Weil er im Januar 2021 zudem das Siegtor beim 3:2-Erfolg in Hannover erzielt, trägt sich Matanovic zudem mit 17 Jahren, 9 Monaten und 16 Tagen zum jüngsten Bundesliga-Torschützen in die St. Pauli-Geschichte ein. Parallel läuft er regelmäßig für die U-Nationalmannschaften von Deutschland auf, auch wenn er später wieder zum kroatischen Verband wechseln und dort sein A-Länderspiel-Debüt geben wird. Vergessen wird zu dieser Zeit oft, dass Matanovic nebenbei auch noch Schüler ist – und die Zeit zwischen Training und Spielen zum Lernen nutzt.

St. Pauli kann Matanovic nicht halten, darf ihn aber leihen

Inmitten seiner aufsehenerregenden Debüt-Saison mit dem FC St. Pauli wird er schließlich volljährig und damit zum Profi. Und das weckt Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Im Sommer 2021 verpflichtet Eintracht Frankfurt den jungen Stürmer für rund 500.000 Euro, verleiht ihn aber gleichzeitig für zwei weitere Jahre zurück nach St. Pauli. Auch aufgrund zweier Verletzungen, die ihn jeweils mehrere Monate außer Gefecht setzen, kommt Matanovic in diesen beiden Jahren nur auf 39 Einsätze (zwei Tore).

Auch für den Karlsruher SC knipst Matanovic fleißig – so wie hier gegen den HSV. WITTERS Auch für den Karlsruher SC knipst Matanovic fleißig – so wie hier gegen den HSV.

Als er Hamburg 2023 schließlich endgültig verlässt, leiht in Frankfurt abermals aus. Für ein Jahr läuft das Offensivtalent für den Karlsruher SC in der 2. Liga auf und schafft dort den endgültigen Durchbruch auf Profi-Ebene. Beim KSC wird Matanovic zum Stammspieler und hat mit 14 Toren (Platz sieben der Torjägerliste) großen Anteil daran, dass sich die Karlsruher in der Rückrunde vom Abstiegskandidaten bis auf Rang fünf hocharbeiten. Als Belohnung lädt ihn der kroatische Nationaltrainer Zlatko Dalic nun auch regelmäßig zur Nationalmannschaft ein.

Beim SC Freiburg gelingt Matanovic der volle Durchbruch

In Frankfurt aber wird Matanovic abermals nicht glücklich. Bei der Eintracht ist er nach seiner Rückkehr 2024 nur noch Joker, darf aber immerhin seine ersten Partien in der Europa League absolvieren. Doch der Kroate will mehr. Und das bekommt er schließlich beim SC Freiburg – denn dort steigt Matanovic in der Saison 2025/26 endgültig zum Star auf. Bei seinem Debüt gegen den VfB Stuttgart (3:1) erzielt der kurz vor Schluss eingewechselte Stürmer direkt einen Doppelpack, im Laufe der Spielzeit bringt er es auf 15 Tore und vier Vorlagen.

Gegen St. Pauli trifft Matanovic oft und gerne – aus Respekt vor seinem Ex-Klub verzichtet er aber auf einen Jubel. IMAGO/Steinsiek.ch Gegen St. Pauli trifft Matanovic oft und gerne – aus Respekt vor seinem Ex-Klub verzichtet er aber auf einen Jubel.

Den FC St. Pauli freut es übrigens auch, dass Matanovic so einschlägt. Immerhin hat sich der Kiezklub eine Weiterverkaufsklausel gesichert, durch die er beim Transfer von Frankfurt nach Freiburg eine stattliche Nachzahlung von knapp 1,3 Millionen Euro erhält. Zum Dank trifft der Stürmer besonders gerne in Hamburg: Gegen den HSV (fünf) und St. Pauli (drei) erzielt er die meisten seiner Profi-Tore.

Mit Freiburg steht er nun im Europa-League-Finale

Im Breisgau aber feiern sie Matanovic natürlich vor allem dafür, dass seine Treffer meist besonders wichtig sind. Gleich sieben Partien entscheidet er mit seinem Tor, trifft unter anderem auch dreimal in der Europa League. Im Halbfinale gegen den SC Braga, das Freiburg nach 1:2 im Hinspiel noch sensationell mit 3:1 gewinnt, steht Matanovic ebenfalls zweimal 90 Minuten auf dem Platz.

Geschafft! Matanovic genießt den Platzsturm der Freiburger Fans nach dem Einzug ins Europa-League-Finale. IMAGO/Eibner Geschafft! Matanovic genießt den Platzsturm der Freiburger Fans nach dem Einzug ins Europa-League-Finale.

Der Lohn ist die Chance auf seinen ersten Titel. Mit Freiburg steht der kleine Junge aus Heimfeld im Europa-League-Finale in Istanbul, das er zwar mit 0:3 gegen Aston Villa verliert – aber mit dem Auflaufen im Endspiel dennoch den größten Erfolg seiner Karriere feiert. Es ist der nächste vorläufige Höhepunkt eines steilen Aufstiegs, der einst auf den Plätzen am Brummerskamp und am Millerntor begonnen hat.