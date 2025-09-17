„Ich sage dir“: TV-Experte Christoph Kramer macht krasse St. Pauli-Prognose

Seine Sicht der Dinge wird überall geschätzt. Christoph Kramer hat sich nach seiner aktiven Karriere als Fußball-Experte einen Namen gemacht, ist fachlich über jeden Zweifel erhaben und nie um deutliche und unterhaltsame Worte verlegen. Umso erfreulicher für den FC St. Pauli, dass sich der 34-Jährige jetzt als Fan des Kiezklub-Stils geoutet hat – und Braun-Weiß eine Sensation zutraut.

Kramer traut St. Pauli Großes zu

„Ich sage dir: St. Pauli spielt ganz lange, bis in die 30er Spieltage, um Europa mit“, prognostiziert Kramer im Podcast „Copa TS“ von Tommi Schmitt und gerät regelrecht ins Schwärmen darüber, was die Hamburger bisher in der Saison abgeliefert haben. „Ich habe alle drei Spiele von ihnen gesehen, und das gefällt mir richtig gut, aber richtig gut“, lobt der Weltmeister von 2014.

Experte schwärmt vom Spielstil der Kiezkicker

„Die spielen einen krassen, einen richtig guten Fußball, und das nicht nur aus Umschaltmomenten“, erklärt Kramer. Das zwar auch, „aber die haben total viele Facetten. Ich finde, dass sie gut verteidigen, dass sie sehr, sehr gut hoch pressen. Und sie spielen von hinten raus einen richtig guten Ball mit klaren Abläufen. Also, St. Pauli macht mir richtig Spaß“, betont der ehemalige Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und VfL Bochum.

Das könnte Sie auch interessieren: „Das ist fantastisch“: Wo St. Paulis Pereira Lage zu den Besten der Liga zählt

Er habe sich „richtig drauf gefreut“, sich die Begegnung gegen den FC Augsburg anzuschauen, und ist in seiner Sicht der Dinge auch beim 2:1 am vergangenen Sonntag bestätigt worden: „Das ist wirklich sehr gut!“ St. Pauli habe zudem „super eingekauft“, wobei er zugab, keinen der Zugänge im Vorfeld gekannt zu haben. „Aber jetzt werde ich langsam mit den Namen warm. Und es macht einfach unfassbar Spaß, das zu gucken.“