„Ich habe geweint“: Ex-St. Pauli-Talent spricht über Alters-Spekulationen

Die hartnäckigen Spekulationen um sein Alter haben das ehemalige St. Pauli-Talent Youssoufa Moukoko stark zugesetzt.

„Ich habe schon geweint und gedacht: ‚Wie komme ich hier raus?‘ und ‚Wann wird es besser?‘“, sagte der Ex-BVB-Stürmer des FC Kopenhagen dem dänischen Sender TV2. „Viele würden vielleicht einfach sagen: ,Alles ist gut‘, wenn sie schwere Zeiten durchgemacht haben. Aber ich möchte darüber sprechen.“

Immer wieder hatten Berichte für Wirbel gesorgt, der offiziell 20-Jährige sei älter als angegeben. Die Gerüchte tauchten bereits auf, als Moukoko, der 2014 in Hamburg beim FC St. Pauli seine Laufbahn begann, mit vielen Toren im Juniorenfußball auf sich aufmerksam machte, und hielten sich auch in den folgenden Jahren bei Borussia Dortmund und als Nationalspieler.

Nationalspieler Moukoko: Über St. Pauli und Dortmund nach Kopenhagen

In einer TV-Reportage, die im vergangenen Jahr erschien, wurde etwa eine angebliche Geburtsurkunde präsentiert, die das angeblich wahre Alter sowie den ursprünglichen Nachnamen Moukokos zeigen soll. Borussia Dortmund wies die Anschuldigungen mehrfach deutlich zurück und verwies unter anderem auf amtliche Dokumente von deutschen Behörden.

Youssoufa Moukoko im DFB-Trikot IMAGO/Maximilian Koch Youssoufa Moukoko im DFB-Trikot

Es habe ihn überrascht, wie manche Menschen „alles tun, um Aufmerksamkeit zu bekommen“, sagte Moukoko dazu. „Die Leute versuchen immer, etwas über mich herauszufinden und schreiben dann einfach eine Geschichte darüber. Letztendlich ist mir das egal. Die können ruhig weitermachen.“ Vielleicht mache er irgendwann seinen eigenen Dokumentarfilm darüber, sagte er.

Vor allem im Nachwuchsbereich bei St. Pauli wurde Moukoko früher oft als „Wunderkind“ bezeichnet. Ende Juni gingen der Stürmer und der BVB getrennte Wege und Moukoko wechselte nach Dänemark zum FC Kopenhagen. (dpa/pmk)