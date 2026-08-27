„Ich dachte, ich würde St. Pauli niemals verlassen“: Irvine bricht sein Schweigen

Erstmals seit seinem Wechsel zu Cerezo Osaka sprach Jackson Irvine über seinen Abschied vom FC St. Pauli. Dabei räumte er ein, dass die Beziehung zum Verein im letzten Jahr massiv gelitten hat.

Die Art und Weise seines Abschieds war frei von Emotionen. Weder Jackson Irvine noch der FC St. Pauli ließen bei ihren Worten zum Wechsel des Australiers nach Japan darauf schließen, dass Spieler und Klub vier Jahre lang eine Bilderbuch-Ehe geführt hatten. Jetzt äußerte sich der Australier erstmals zu der Nummer.

„Meine Beziehung zum Verein hat sich in den letzten 12 Monaten verändert, und ehrlich gesagt bin ich im Moment nicht in der Lage, die Gründe dafür genauer zu beleuchten“, sagte der 33-Jährige dem Portal „football360.com“. „In den letzten Wochen habe ich mich vor allem darauf konzentriert, nach vorne zu schauen und diese großartige Chance, die sich mir bietet, voll auszuschöpfen. Ich denke, es wird eine Zeit kommen, in der wir über all das nachdenken werden, was in Deutschland passiert ist und zu diesem Ergebnis geführt hat.“

Jackson Irvine dachte, St. Pauli wäre für immer

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Das wird vermutlich noch ein wenig dauern, denn Irvine gab auch zu: „Es gab eine Zeit, da dachten wohl die meisten Leute – mich eingeschlossen –, ich würde St. Pauli nie verlassen. Es war, als wäre es etwas, das für immer bleiben würde. Aber die Dinge laufen nicht immer genau so, wie man es plant.“ Ab davon sind seine Erinnerungen an seine Zeit in Hamburg vor allem positiv, wobei das Tragen der Kapitänsbinde und der Aufstieg in die Bundesliga im Jahr 2024 die herausragendsten Erfolge darstellen.

„Es war magisch, all das zu erleben, was wir dort erlebt haben – nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch die Art von Leben, die wir dort geführt haben“, schwärmte er. „Wir haben uns dort wirklich ein Zuhause geschaffen, und es wird nun für immer ein Teil unseres Lebens bleiben. Es war etwas ganz Besonderes. Es gab Höhen und Tiefen, einfach alles, was dazugehört, wenn man lange Zeit in einem Verein ist.“

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Die Zeit bei St. Pauli hat auch den Fußballer Irvine geprägt

Rein sportlich hat ihm die Zeit auf dem Kiez zusätzlich vorwärts gebracht. „Deutschland hat mich im Vergleich zu dem Spieler, der ich in Schottland und England war, komplett verändert, und ich hoffe, in meiner Zeit in Japan eine weitere Facette meines Spiels zu entwickeln“, sagte er. „Der Wechsel zu Cerezo Osaka gibt mir die Möglichkeit, bestimmte Aspekte meines Spiels zu verbessern.“ Er sei genau am richtigen Ort, um an diesem Punkt seiner Karriere zu sein – „und ich bin sehr beeindruckt vom hohen Maß an Professionalität in der Liga und auch von der Fankultur“, fügte er hinzu.