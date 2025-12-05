Wie schon in der Runde zuvor beim Elfer-Drama gegen Hoffenheim holte sich der FC St. Pauli sein so wichtiges Erfolgserlebnis im Pokalwettbewerb – und doch soll alles anders sein als vor einigen Wochen. Seinerzeit hatte es wenige Tage nach dem Sieg eine mindestens ernüchternde 0:4-Heimklatsche gegen Mönchengladbach gegeben, der erhoffte Schub war ausgeblieben. Nun, da die Revanche gegen die Borussia geglückt ist, und das auch noch auswärts, war die Erleichterung zwar spürbar. Doch weil gebranntes Kind das Feuer scheut, waren alle Beteiligten in Gedanken schon rund 60 Kilometer südöstlich.



