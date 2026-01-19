Wer ist die Nummer eins der Stadt? Eine für die Fans elementare Frage dieser Saison. Nimmt man die aktuelle Bundesliga-Tabelle als Maßstab, ist die Sachlage recht eindeutig. Seit mehr als drei Monaten rangiert der HSV vor dem FC St. Pauli, das wird sich vor dem Stadtduell am kommenden Freitag (23. Januar) am Millerntor auch nicht mehr ändern. Aber: Das Hinspiel im Volkspark entschieden die Kiezkicker mit 2:0 für sich und können deshalb den Titel des inoffiziellen Stadtmeisters in Anspruch nehmen. So oder so: Vor dem zweiten Aufeinandertreffen sind Spannung und Vorfreude auf beiden Seiten schon jetzt riesig. Die MOPO beantwortet vorab die wichtigsten Fragen zum zweiten Showdown der großen Hamburger Rivalen in dieser Saison.



