Holstein Kiel: St. Paulis Gegner ist ein Karriere-Sprungbrett

St. Paulis Gegner Holstein Kiel schaffte 2017 nach 36 Jahren Abstinenz den Sprung zurück in den Profi-Fußball, spielt seitdem eine gute Rolle in der 2. Bundesliga – obwohl jedes Jahr sportlich Verantwortliche und die besten Spieler das Nest der „Störche“ verlassen, um woanders Karriere zu machen.

Nach dem Aufstieg endete die erste Saison 2018 auf Platz drei. Die Holsteiner verloren nicht nur die Relegation gegen Wolfsburg, sondern jede Menge Protagonisten: Sportdirektor Ralf Becker wechselte zum HSV, Trainer Markus Anfang führte den 1. FC Köln danach zurück in die Bundesliga. Dies mit Hilfe von Kiels vorherigem Kapitän Rafael Czichos und Mittelfeld-Stratege Dominick Drexler. Auch Torjäger Marvin Ducksch (Düsseldorf) ging weg.

Die besten Spieler verlassen Holstein Kiel

Gleichwohl schaffte Anfangs Nachfolger Tim Walter durch die Einkäufe von Becker-Ersatz Fabian Wohlgemuth den siebten Rang – und übernahm im Sommer Bundesliga-Absteiger Stuttgart. Mit David Kinsombi (HSV), Atakan Karazor (Stuttgart), Kingsley Schindler (Köln), und Mathias Honsak (jetzt Darmstadt) machten erneut die Besten den Abflug.

Dafür holte Wohlgemuth (40) André Schubert als Trainer und hoffnungsvolle Kicker, wie Makana Baku, auch aus unteren Ligen. Zudem wurden noch in dieser Woche Kölns Mittelfeldspieler Salih Özcan und Zürichs Flügelspieler Salim Khelifi ausgeliehen - beide gelten als Top-Transfers.

Darum macht Kiel so viel richtig!

In Kiel wird offenbar viel richtig gemacht. Sportchef Wohlgemuth verweist auf die norddeutsche Gelassenheit: „Das macht uns krisenbeständig und hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Hier verliert niemand den Kopf. Diese Nüchternheit im Umgang mit den Herausforderungen eines Zweitligisten, ist ein wesentlicher Teil unserer Mentalität.“

Holstein setzt auf junge Spieler mit Entwicklungspotenzial: „Junge Spieler haben einen geschärften Blick auf das, was sie in punkto Spielkonzeption, Trainer und Mannschaftskonstellation erwartet. Sich darauf als Verein einzustellen, bedeutet einen wertvollen Wettbewerbsvorteil.“

Keine Frage, Holstein Kiel ist ein Sprungbrett für ambitionierte (Nachwuchs-)Fußballer. Das sieht auch Wohlgemuth so: „Seit zwei Jahren geben wir Spieler in höhere Gefilde oder zu wirtschaftlich potenteren Vereinen ab. Das spricht sich in Spielerkreisen rum. Wir sind eine Plattform, bei der der nächste Karriereschritt möglich ist.“

Denn die äußeren Bedingungen stimmen. „Wir sind als Gemeinschaft gewachsen. Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung sind uns sehr wichtig. So schaffen wir eine Atmosphäre, in der sich auch der Einzelne entwickeln kann.“

Der frühere Nachwuchschef des VfL Wolfsburg und Scout des HSV über das Ziel: „Wir wollen ein stabiler Baustein im deutschen Profi-Fußball werden. Dabei glauben wir uns auf einem guten Weg. Weder laufen wir einem inhaltlichen Dogma nach, noch setzen wir uns zeitlich unter Druck. Einzig wichtig bleibt, das Ziel nie aus den Augen zu verlieren.“ Alles basiere auf wirtschaftlicher Vernunft. Bloß die Hälfte der Transfererlöse wurde in die Mannschaft reinvestiert, die andere Hälfte „in Themen, die den Verein langfristig stabil halten und zukunftsträchtig machen sollen“. Bis jetzt klappt das prima.