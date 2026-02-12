Stuttgart ist Geschichte, aller Fokus gilt erneut Bayer Leverkusen: Zehn Tage nach dem Pokal-K.o. dribbelt der FC St. Pauli erneut in der BayArena auf und will es besser machen als beim 0:3 am Dienstag vergangener Woche – aber mit welchem Personal? Coach Alex Blessin gab am Donnerstag ein Update zur Verletztensituation beim Kiezklub.

Acht Akteure hatten am vergangenen Samstag gegen den VfB passen müssen, eine Idee besser sieht es jetzt fürs Wochenende aus. „Es sind immer noch ein paar Fragezeichen“, sagte Blessin. „Aber definitiv wird Joel Chima Fujita zurückkommen, Hoffnung gibt es auch noch bei Mathias Pereira Lage.“ Das Duo war nach dem Cup-Match wegen muskulärer Probleme für Stuttgart weggebrochen, am Mittwoch aber wieder ins Training eingestiegen.

St. Pauli beklagt aktuell vier Langzeit-Verletzte

Auch Eric Smith hatte am Mittwoch wieder den Rasen an der Kollaustraße betreten, allerdings nur in Laufschuhen. Offenbar machen die Schmerzen an der Ferse einen Einsatz des Schweden nach wie vor unmöglich, jedenfalls ergänzte Blessin: „Bei den anderen wird es darauf hinauslaufen, dass sie gegen Bremen zurückkehren werden.“ Damit ist neben Smith vermutlich auch Hauke Wahl gemeint, der seit dem Leipzig-Spiel an einer Bänderzerrung im Knie laboriert, sowie unter Umständen auch Connor Metcalfe (ebenfalls Knieprobleme).

Die weiteren Protagonisten sind für die nähere Zukunft kein Thema, weil schwerer verletzt. Ricky-Jade Jones (Riss der Syndesmose), David Nemeth (Reha nach Leisten-OP) und Andréas Hountondji (Haarriss im Sprunggelenk) werden ebenso noch brauchen wie Keeper Simon Spari (ebenfalls Riss der Syndesmose).