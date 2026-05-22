Alles eine Sache der Perspektive. Folgt man den Worten des Sportchefs, dann hat die neue Saison für den FC St. Pauli jetzt gerade begonnen. Nach der Aufarbeitung des Abstiegs gilt Andreas Bornemanns Energie dem Neustart in Liga zwei. Zentral: die Trainer-Frage. Ist Alexander Blessin der richtige Mann für den Job? Es geht um mehr als Energie und Aufbruchstimmung. Bei der wegweisenden Entscheidung spielen auch Alternativen, Ehrlichkeit, Liebe und Kohle eine Rolle. Warum es für St. Pauli sinnvoll ist, nicht zu schnell einseitig Fakten zu schaffen.



