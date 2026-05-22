mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Trainer Alexander Blessin und Andreas Bornemann nach dem Abstieg des FC St. Pauli

Alexander Blessin (l.) ist seit 2024 Trainer des FC St. Pauli, sein Vertrag läuft bis 2027. Wird er ihn erfüllen? Sportchef Andreas Bornemann fordert 100-prozentige Überzeugung für den Neustart in der 2. Liga. Foto: WITTERS

paidHintergründe zur Blessin-Entscheidung: Worauf St. Pauli und der Trainer warten

kommentar icon
arrow down

Alles eine Sache der Perspektive. Folgt man den Worten des Sportchefs, dann hat die neue Saison für den FC St. Pauli jetzt gerade begonnen. Nach der Aufarbeitung des Abstiegs gilt Andreas Bornemanns Energie dem Neustart in Liga zwei. Zentral: die Trainer-Frage. Ist Alexander Blessin der richtige Mann für den Job? Es geht um mehr als Energie und Aufbruchstimmung. Bei der wegweisenden Entscheidung spielen auch Alternativen, Ehrlichkeit, Liebe und Kohle eine Rolle. Warum es für St. Pauli sinnvoll ist, nicht zu schnell einseitig Fakten zu schaffen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test