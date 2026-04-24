Geht St. Pauli in Heidenheim nicht volles Risiko? Blessin deutet Abwägung an

Es ist für beide Mannschaften eines dieser berüchtigten Sechs-Punkte-Spiele, die es ja eigentlich gar nicht gibt. Egal, wer gewinnt, er erhält am Ende „nur“ drei Zähler. Aber was, wenn es zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC St. Pauli kurz vor Schluss auf ein Unentschieden hinausläuft?

Aus Sicht des gastgebenden Schlusslichts dürfte die Herangehensweise klar sein. Bei einer Niederlage ist der Abstieg auch rechnerisch besiegelt, bei einem Remis wäre der Rückstand auf den Relegationsplatz konstant geblieben bei sieben Punkten. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass danach nur noch neun vergeben werden. Ergo zählt für Frank Schmidts Mannen nur ein Sieg, sonst nichts.

Schwierige Situation für den FC St. Pauli

Und St. Pauli? Schwierig. „Es ist immer eine Abwägung“, sagte Alexander Blessin. „Wir wollen weiterhin die Möglichkeit haben, auf einen Nichtabstiegsplatz zu klettern.“ Dafür werde man alles tun. „Auf der anderen Seite hilft mit Blick nach unten jeder Punkt“, fuhr der Coach fort und deutete etwas an, ohne ins Detail gehen zu wollen: „Das ist während eines Spiels auch eine Abwägung, für die wir intern eine Lösung gefunden haben, wie wir agieren wollen.“

St. Pauli gewann die letzten vier Spiele in Heidenheim

Vermutlich wird besagte Lösung auch und vor allem mit den Zwischenständen auf den anderen Plätzen zu tun haben. Zeitgleich findet am Samstag nicht nur das Rhein-Derby zwischen dem immer noch nicht gesicherten 1. FC Köln und Bayer Leverkusen statt. Vor allem duellieren sich mit dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach bei St. Pauli-Konkurrenten direkt. Und vom Ausgang dieser Partie kann eine Menge abhängen.

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Am einfachsten aber wäre es, würde St. Pauli die Nummer an der Brenz schon vergleichsweise frühzeitig für sich entscheiden, „aber das wird schwer genug“, erklärte Blessin. „Wir wissen um die Brisanz. Heidenheim ist immer eklig zu bespielen, sie geben nie auf. Für uns wird es eine absolute Herausforderung“. Aber eine, die zu bewältigen ist, wie die jüngere Vergangenheit gezeigt hat: St. Pauli hat die letzten vier Partien in Heidenheim sämtlich gewonnen!