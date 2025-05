Mit dem Klassenerhalt in der Bundesliga hat der FC St. Pauli einen enormen Sprung in seiner Entwicklung gemacht. Das gilt sportlich und auch wirtschaftlich. Erstmals in seiner Geschichte wird der Kiezklub beim Umsatz die 100-Millionen-Marke durchbrechen. Die Comeback-Saison im Oberhaus – ein alles in allem starkes Stück. Erstklassige Arbeit. Auch ein starkes Stück Stoff hat daran seinen Anteil, sorgt für Rekorde und lässt die Kasse klingeln.