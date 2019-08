Heimpleite gegen Fürth: So drohen St. Pauli düstere Zeiten

Beim ersten Heim-Auftritt dieser Zweitliga-Saison hat der FC St. Pauli einen schweren Nackenschlag eingesteckt. Das Team von Trainer Jos Luhukay verlor beim 1:3 (1:2) gegen Fürth nicht nur das Spiel, sondern auch noch seinen Anführer. Jetzt stehen den Braun-Weißen düstere Zeiten bevor.

Die Stimmung war im Vorfeld der Saison schon im Keller. Die Verletzungssorgen und eine kaum nachvollziehbare Transferpolitik waren nicht nur vielen Anhängern, sondern auch Luhukay auf die Laune geschlagen. Vor dem Auftakt in Bielefeld (1:1) schoss er Giftpfeile in Richtung Führung und eigene Mannschaft ab, prangerte die Friede-Freude-Eierkuchen-Stimmung an. Keine Frage, damit wollte der Trainer den Kiezklub wachrütteln.

Wie reagieren die St. Pauli-Fans auf den Wachrückler von Jos Luhukay?

Wie wohl die Fans reagieren würden? Na klar, mit Friede-Freude-Eierkuchen-Stimmung! Als die Profis zum Aufwärmen ins Stadion einliefen, wurden sie von den knapp 30.000 Zuschauern gefeiert, als hätten sie gerade in letzter Minute die deutsche Meisterschaft eingefahren. So etwas gibt es wohl nur am Millerntor – aber ob Luhukay das mit seiner Brandrede bewirken wollte?

Im Vergleich zum Gastspiel in Bielefeld veränderte der Niederländer die Startelf auf drei Positionen. Finn-Ole Becker (Wadenzerrung) und Yi-Young Park (Schulterprellung) meldeten sich verletzt ab, zudem musste sich Marc Hornschuh mit der Reservisten-Rolle begnügen. Jan-Philipp Kalla, Niklas Hoffmann sowie überraschend auch Jakub Bednarczyk rotierten ins Team. Damit feierte der Pole sein Profi-Debüt.

Christopher Avevor verletzt sich böse vor dem 0:1

Weil er die Kraftprobleme seiner Mannschaft kennt, hatte Luhukay gefordert, von Anfang an aufs Tempo zu drücken, das Spiel möglichst früh in die richtigen Bahnen zu lenken. Das sah zunächst auch recht gut aus, St. Pauli schnürte Fürth rund um den eigenen Strafraum ein. Dimitrios Diamantakos hatte die erste Chance, seinen Schuss lenkte Sascha Burchert aber um den Pfosten.

Und dann das: Nach einem Zweikampf mit Daniel Keita-Ruel blieb Christopher Avevor auf Höhe der Mittellinie liegen, der (erste) Angriff der Gäste aber lief weiter – und wurde von Keita-Ruel vollendet. Bednarczyk stand zuvor falsch, Kalla und Keeper Robin Himmelmann kamen zu spät: 0:1 (17.).

Kuriose Szenen an der Anzeigetafel im Millerntor-Stadion

Rund zehn Minuten später klingelte es erneut im St. Pauli-Kasten, Sebastian Ernst hatte eingenetzt. Doch Video-Assistent Sven Waschitzki informierte Referee Sven Jablonski über eine Abseitsposition von Keita-Ruel in der Entstehung des Treffers von Sebastian Ernst (28.).

Kurios: Auf der Anzeigetafel blieb es beim 0:2, was sich sieben Minuten später auch tatsächlich bewahrheitete. Denn weil sich der für den wohl schwer verletzten Kapitän Avevor eingewechselte Hornschuh und Kalla gegenseitig aufeinander verließen, stand Keita-Ruel völlig blank und köpfte wie im Training ein. So musste auf der Videowand lediglich der Schütze ausgetauscht werden.

St. Paulis Fehlstart ist nach der Heimpleite perfekt

St. Pauli wirkte geschockt, schien am Boden – und kam vor dem Seitenwechsel dann doch noch einmal zurück. Nach starker Flanke von Ryo Miyaichi nutzte Diamantakos eine Unachtsamkeit in der Fürther Abwehr, hielt die Stirn hin und erzielte den Anschlusstreffer (45.). Der Kiez schöpfte neue Hoffnung.

Den Schwung nahmen die Kiezkicker mit in die zweite Hälfte, mit aller Macht stemmten sie sich gegen die drohende Niederlage. Nach Freistoß von Marvin Knoll traf Diamantakos die Latte (47.), sechs Minuten später scheiterte Bednarczyk an Burchert, der auch gegen Miyaichis Schuss die Oberhand behielt (59.). Bitter, aber wahr: Die krassen Schnitzer hinten konnten vorn nicht mehr wettgemacht werden, zumal Ex-HSV-Profi Julian Green auf der anderen Seite den Deckel draufmachte (70.).

Mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen ist der Fehlstart perfekt. Die nächsten Gegner in der Zweiten Liga: VfB Stuttgart, Holstein Kiel, Dynamo Dresden – und der HSV.