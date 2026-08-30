FC St. Pauli
Heim-Pleite am Millerntor: St. Pauli verliert auch gegen Kaiserslautern
Der FC St. Pauli hat auch das Heimspiel gegen Kaiserslautern verloren. Die Stimmung wird angespannter. Hier können Sie alle Szenen im MOPO-Liveticker nachlesen.
Der FC St. Pauli ist auch im vierten Pflichtspiel der neuen Saison ohne Sieg geblieben und hat nun auch in der 2. Liga die erste Niederlage einstecken müssen. Nach dem Pokal-Aus bei Rot-Weiss Essen verlor die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp auch zu Hause am Millerntor gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 1:2 (0:1). Erencan Yardimci (29.) und Thierry Tazemeta (46.) hatten für den FCK getroffen, das Anschlusstor des eingewechselten Abdoulie Ceesay (56.) reichte am Ende nicht für den Kiezklub. Nach zwei Unentschieden zum Liga-Start und nun der Heimniederlage wird die Stimmung bei St. Pauli zunehmend angespannter.
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