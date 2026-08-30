FC St. Pauli

Heim-Pleite am Millerntor: St. Pauli verliert auch gegen Kaiserslautern

Ernüchterung bei Mathias Rasmussen (l.) und Branimir Hrgota: Gegen Kaiserslautern gab’s für den FC St. Pauli eine 1:2-Niederlage. WITTERS

Der FC St. Pauli hat auch das Heimspiel gegen Kaiserslautern verloren. Die Stimmung wird angespannter. Hier können Sie alle Szenen im MOPO-Liveticker nachlesen.