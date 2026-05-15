Ob St. Pauli es zwingend für seine Vita gebraucht hätte, am letzten Spieltag eines von drei punktgleichen Teams am Tabellenende zu sein, von denen zwei direkt absteigen und eines noch in die Relegation darf, sei mal dahingestellt. Aber dass der Kiezklub vor dem direkten Duell mit dem VfL Wolfsburg am Millerntor überhaupt noch Aussichten auf Rettung hat, wird Braun-Weiß Ansporn genug sein. Andreas Bornemann äußert sich vor dem Finale in der MOPO.



