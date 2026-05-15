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Andreas Bornemann und Frank Schmidt im Gespräch

Andreas Bornemann (l.) glaubt an ein Happy End für St. Pauli. Heidenheims Trainer Frank Schmidt hatte vor Wochen schon die weiße Fahne gehisst, ist jetzt wieder mittendrin. Foto: imago images/Oliver Ruhnke

paid„Heidenheim hat wieder was zu verlieren“: Bornemann über St. Paulis Keller-Finale

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Ob St. Pauli es zwingend für seine Vita gebraucht hätte, am letzten Spieltag eines von drei punktgleichen Teams am Tabellenende zu sein, von denen zwei direkt absteigen und eines noch in die Relegation darf, sei mal dahingestellt. Aber dass der Kiezklub vor dem direkten Duell mit dem VfL Wolfsburg am Millerntor überhaupt noch Aussichten auf Rettung hat, wird Braun-Weiß Ansporn genug sein. Andreas Bornemann äußert sich vor dem Finale in der MOPO.

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