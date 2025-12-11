Hauke Wahl und seine besondere Beziehung zu St. Paulis Gegner

Die Verquickungen der beiden Vereine auf Spielerseite sind an einer Holzfällerhand abzuzählen. In Sirlord Conteh (fehlt derzeit verletzt) und dem aktuell an einem Kreuzbandriss laborierenden Leart Paqarada stehen immerhin zwei ehemalige St. Paulianer im Kader des kommenden Gegners aus Heidenheim. Dass aus braun-weißer Warte auch ein Ex-FCH-Akteur zu finden ist, ist womöglich gar nicht allen Fans geläufig. Aber es gibt ihn, und er hat dann aus statistischer Warte auch noch eine besondere Beziehung zum alten Arbeitgeber.

Irgendwie hat man Hauke Wahl vor allem als ehemaligen, weil langjährigen Kieler verortet. Doch St. Paulis Abwehrstratege hat in seiner Vita natürlich auch noch andere Vereine stehen. Den SC Paderborn zum Beispiel, den FC Ingolstadt – und eben den 1. FC Heidenheim. Dorthin war der Innenverteidiger in der Rückserie 2016/17 verliehen worden, weil er beim damaligen Erstligisten Ingolstadt nicht zum Zuge gekommen war.

2017 spielte Kiezkicker Wahl für den 1. FC Heidenheim

Wahl absolvierte insgesamt 14 Einsätze in der 2. Liga für Heidenheim, das seinerzeit – natürlich – auch schon von Frank Schmidt gecoacht wurde. Ein Dutzend Startelf-Nominierungen konnte der gebürtige Hamburger verzeichnen, unter anderem auch im Duell mit seinem heutigen Verein. Am Millerntor setzte es für Heidenheim ein deutliches 0:3 gegen den damals von Ewald Lienen trainierten Kiezklub.

Und es gibt eine Besonderheit in der Liaison zwischen Wahl und Heidenheim: Trotz des halben Jahres an der Brenz gibt es keinen Kontrahenten, gegen den Wahl häufiger gespielt hätte. Die Partie am Samstag wird bereits seine 17. gegen den FCH werden, beginnend mit einer Drittliga-Partie aus der Saison 2013/14 mit Holstein Kiel.

Gegen keinen Gegner spielte St. Paulis Hauke Wahl öfter

Mit den Störchen und dem SC Paderborn lief es eher schlecht als recht in den folgenden gemeinsamen Zweitliga-Jahren (nur ein Sieg), mit Ingolstadt dagegen gewann Wahl 2017/18 beide Spiele gegen Heidenheim. Dabei glückte ihm sogar einer seiner raren Treffer.

Den vierten und bisher letzten Dreier feierte er in der vergangenen Bundesliga-Saison mit dem FC St. Pauli auswärts, 2:0 hieß es in einer ähnlich prekären Tabellensituation wie jetzt am 18. Januar. Für Sieg Nummer fünf gegen den Ex wäre der 13. Dezember 2025 ein idealer Zeitpunkt.