In den ersten St. Pauli-Testspielen war ihm noch kein Treffer geglückt, in Babelsberg legte Abdoulie Ceesay aber richtig los. Die offensivere Ausrichtung unter Marcel Rapp macht ihm sichtlich Spaß.

In den ersten beiden Vorbereitungsspielen hatte er sich noch vornehm zurückgehalten. Weder beim 6:2 in Altona noch beim 3:1 in Emden war Abdoulie Ceesay als Torschütze in Erscheinung getreten. Doch dass der Gambier bisweilen etwas Anlaufzeit benötigt, ist nichts Neues. Und dass sich das Warten lohnt, auch nicht.

Für seine ersten Pflichtspieltore hatten bekanntlich einige Liter Wasser die Elbe hinabfließen müssen. Im Januar 2025 verpflichtet, hatte es bis in die Endphase der vergangenen Saison gedauert, ehe er jubeln durfte – aber dann gleich in drei Partien hintereinander. Ähnlich verhielt es sich jetzt in der aktuellen Vorbereitung.

St. Paulis Abdoulie Ceesay trifft dreifach beim Test in Babelsberg

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Ceesay stand in Babelsberg in der Anfangsformation und war bis zu seiner geplanten Auswechslung zur Pause der Mann der Partie. Ein lupenreiner Hattrick gelang dem 22-Jährigen, und unterschiedlicher konnten die Buden nicht sein. In Minute sechs luchste er 03-Keeper Maximus Babke den Ball im Spielaufbau ab, um ihn anschließend ins leere Gehäuse zu schieben. Eine Viertelstunde später fand eine Flanke von Arkadiusz Pyrka Ceesays Kopf, und der Knipser lupfte die Murmel in gefühltem Zeitlupen-Tempo über alle hinweg ins lange Eck. Treffer Nummer drei nach 28 Minuten wiederum war eine furztrockene Direktabnahme aus 14 Metern auf Vorlage von Ricky-Jade Jones.

Die grundsätzlich deutlich offensivere Ausrichtung St. Pauli liegt Ceesay, das ist für alle Welt ersichtlich. „Ich mag das“, gestand er dann auch nach dem Spiel. „Mit drei Angreifern auf dem Platz können wir mehr Chancen kreieren.“ Das sei mal sicher. „Dementsprechend kann man auch viele Tore schießen.“

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Mit drei Angreifern auf dem Platz können wir mehr Chancen kreieren. Abdoulie Ceesay

Abdoulie Ceesay will sich beim FC St. Pauli durchsetzen

Was seine große Leidenschaft darstellt. „Ich liebe das“, sagte Ceesay, der in seiner Zeit auf dem Kiez große Schritte nach vorne gemacht hat. „Ich versuche, mich in jeder Situation weiterzuentwickeln“, erzählte der Angreifer, der mit der eher zurückhaltenden Ausrichtung unter Marcel Rapps Vorgänger Alex Blessin zu kämpfen hatte, dem Ex-Trainer aber dennoch enorm dankbar war und ist.

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An seinem Zenit angekommen wähnt er sich noch nicht. „Aber ich gebe alles, um mich weiter zu verbessern“, unterstrich Abdoulie Ceesay. Und das definitiv beim FC St. Pauli. „Ich werde alles dafür tun, will möglichst viele Tore schießen, um meine Chance hier zu bekommen.“