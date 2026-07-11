Die freundschaftliche Partie als Party zum 50. Geburtstag des Karl-Liebknecht-Stadions hält alles, was man sich im Vorfeld versprochen hatte. Abdoulie Ceesay trifft dreimal in 28 Minuten!

Es war nah an der Perfektion. An einem angenehmen Sommernachmittag gewann der FC St. Pauli sein Testspiel vor mehr als 10.000 Zuschauern beim befreundeten Regionalligisten SV Babelsberg 03 mit 4:1 (3:1), hielt sich somit auch im dritten Test schadlos und brachte keinen einzigen Verletzten mit nach Hause. Beide Fanlager feierten zudem rund um die Begegnung ein großartiges Fest.

Die freundschaftliche Partie als Party zum 50. Geburtstag des Karl-Liebknecht-Stadions hielt alles, was man sich im Vorfeld versprochen hatte. „Es war alles top hier, ein super Rahmen“, freute sich Marcel Rapp. Dem war es in seiner Funktion als Trainer aber naturgemäß mindestens genauso wichtig, was er dem Ganzen sportlich abgewinnen konnte. Und das war eine ganze Menge.

Testspiel: St. Pauli gewinnt in Babelsberg

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„Ich glaube, wir haben gesehen, wenn wir intensiv pressen, dann haben wir Balleroberungen, dann haben wir Torchancen“, befand der zufrieden wirkende 47-Jährige und verwies damit unter anderem auf die Entstehung des ersten Treffers, als Abdoulie Ceesay dem Babelsberger Torhüter den Ball vom Fuß nahm und zum 1:0 einschob (6.). Es dauerte keine halbe Stunde, da hatte der Stürmer einen lupenreinen Hattrick geschnürt (21., 28.).

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„Wir hatten nicht allzu viele Chancen. Aber die, die wir hatten, waren hochkarätig“, befand Rapp. „In der 2. Liga kommt es oft so vor, dass die Gegner mutig spielen. Dann darf man nicht viele Chancen für ein Tor brauchen, aber man muss die Chancen herausarbeiten. Da muss man halt auch geduldig sein und dranbleiben.“ Kleiner Wermutstropfen war das Gegentor nach 32 Minuten. „Wir hätten gern auch mal zu Null gespielt“, räumte Rapp ein.

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Hattrick von Ceesay, Traumtor von Kaars

Nach dem Seitenwechsel blieb es gegen einen durchaus guten Gegner (Rapp: „Babelsberg hat eine gute Struktur, da ist es nicht einfach, Zugriff zu bekommen“) torärmer, weil auf beiden Seiten gute Gelegenheiten ausgelassen wurden. Das schönste Tor des Tages gab es allerdings auch noch zu sehen, als Martijn Kaars aus rund 20 Metern einen amtlichen Strahl abließ und so den Endstand markierte (59.).

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St. Pauli-Dreierpacker Abdoulie Ceesay klatscht mit seinen Teamkollegen ab. WITTERS

Nicht mit in Potsdam war übrigens ein Trio, allerdings nicht aus gravierenden Gründen. Adam Dzwigala, Manolis Saliakas und Neuzugang Branimir Hrgota haben noch einen Trainingsrückstand aufzuholen und waren deshalb in Hamburg geblieben.

St. Pauli 1. Halbzeit: Voll – Nemeth, Ando, Ritzka– Pyrka, Rasmussen, Fujita, Oppie – Kaars, Ceesay, Jones

St. Pauli 2. Halbzeit: Spari – Westphal, Mathisen, Nemeth (60. Robatsch) - St. John, Rasmussen (60. Schmitz), Klein, Ahlstrand – Banks, Hara, Kaars (60. Sabah)